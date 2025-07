"Nous continuerons cette lutte à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières jusqu'à ce que la menace terroriste contre notre pays soit complètement éliminée", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé à Ankara, à l’occasion de la Journée des enseignants.

Erdogan a annoncé que les forces armées turques avaient détruit des repaires du terrorisme dans le cadre de l’opération Griffes-Epée menée à la fois dans le nord de l'Irak et en Syrie, près de la frontière turque.

“Partout où il y a des terroristes, l'organisation de sécurité de cet État sera là avec sa police, son armée et ses forces de sécurité”, a-t-il ajouté.

L’opération Griffes-Epée, lancée dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord de l'Irak et de la Syrie, intervient en réponse à l’attentat terroriste perpétré à Istanbul dimanche 13 novembre qui avait fait 6 morts et plus de 80 blessés.

Les responsables turcs ont souligné que l'opération est conforme au droit international et au droit de la nation à l'autodéfense en vertu des résolutions de l'ONU.

La police turque a arrêté la principale suspecte de cet attentat mené dans l'avenue Istiklal, Alham Albashir, une syrienne qui a avoué travailler pour le PKK/YPG et qui a également admis avoir posé la bombe.

Au cours de sa campagne terroriste qui a duré plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG constituant sa branche syrienne, le groupe terroriste PKK utilise souvent ses bases dans le nord de l'Irak et de la Syrie, de l'autre côté de la frontière sud de la Turquie, pour s’y réfugier et y planifier des attaques terroristes en Turquie.