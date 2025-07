Au cours d’un point presse depuis la Gare de l’Est où il était en déplacement, il a précisé que ces effectifs seraient mobilisés à travers 77 unités dans tout le pays.

"Nous avons décidé, et en prévision de la Coupe du monde de rugby, et des Jeux olympiques, de multiplier par plus de deux, le nombre de policiers et de gendarmes que l’on mettra dans les transports", a déclaré le locataire de Beauvau, qui souhaite "rassurer les Françaises et les Français".

Qualifiant les transports en commun de "lieux criminogènes", Gérald Darmanin a assuré néanmoins que "la délinquance dans les transports a baissé de 8% cette année et de 18% depuis septembre".

Dans le détail, ce sont pas moins de huit services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun, composés de 60 à 90 policiers chacun, qui vont voir le jour en province.

37 brigades de sécurisation des transports en commun comptabiliseront chacune 10 à 20 policiers.

Côté gendarmerie, 10 gendarmes seront affectés dans chacune des 30 brigades dédiées à la sécurisation des transports publics et 50 réservistes pourront rejoindre les deux pelotons zonaux.