Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue finlandais, Pekka Haavisto, ont passé en revue le processus d'élargissement de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), selon des sources diplomatiques.

Les deux responsables qui se sont entretenus par téléphone ont également abordé les derniers développements en Ukraine, ainsi de l'accord d'Istanbul sur les céréales qui a permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

Plus de 10 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont été acheminées depuis la signature à Istanbul, fin juillet, de l’accord entre la Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine.

Ledit accord a été prolongé fin novembre de 120 jours, une fois encore grâce aux efforts de médiation de la Turquie et des Nations unies.

Le chef de la diplomatie russe a souligné qu'Ankara poursuivra résolument sa lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Griffe-Epée.

Cette opération a été lancée dimanche par les forces turques. Il s'agit d'une campagne aérienne transfrontalière contre le PKK/YPG, qui dispose de refuges clandestins dans le nord de l'Irak et de la Syrie à partir desquels sont planifiées des attaques sur le sol turc.

L'opération aérienne de la Turquie fait suite à l'attentat terroriste du 13 novembre sur l'avenue Istiklal, une place très fréquentée à Istanbul, qui a fait six morts et 81 blessés.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 000 personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.