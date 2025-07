Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, les deux responsables ont discuté des questions de défense et de sécurité bilatérales et régionales.

Au cours de l’entretien, Akar a souligné que "dans le contexte du nord de la Syrie, la réponse nécessaire a été donnée et continuera d'être donnée contre le harcèlement croissant et les attaques visant à déstabiliser la région, ainsi que les actions visant les communautés civiles et les citoyens."

Le ministre turc a également expliqué, poursuit le communiqué, que l’élimination permanente de la menace et la prévention de la création d’un corridor terroriste aux frontières sud, ainsi que la neutralisation des organisations terroristes sont les principales priorités de la Turquie.

A ce propos, Akar a insisté qu’il est d'une grande importance de respecter les accords précédemment conclus sur cette question.