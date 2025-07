Le nombre de victimes de violences domestiques en Allemagne a augmenté de 3,4 % au cours des cinq dernières années, la grande majorité des victimes étant des femmes, selon un rapport officiel publié jeudi.

Le rapport sur les violences domestiques pour l'année 2021 a été présenté à Berlin par la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, la ministre de la Famille, Lisa Paus et la présidente de l'Office fédéral de la Police criminelle, Holger Münch..

Selon ce rapport, bien que le nombre des victimes de violences domestiques ait diminué de 3 % entre 2020 et 2021, il a globalement augmenté de 3,4 % au cours des cinq dernières années, passant de 138 893 cas en 2017 à 143 604 l'année dernière.

La plupart des violences ont été infligées à des femmes, tandis que les auteurs étaient principalement des hommes : En 2021, 80,3% des victimes étaient des femmes, tandis que 78,8% des auteurs présumés de ces violences étaient des hommes.

"Nous ne devons jamais accepter la violence à l'encontre des femmes. Au contraire, nous devons y répondre avec fermeté ! Pour nous, en tant que pays ouvert et démocratique, l'égalité entre les hommes et les femmes est un élément fondamental de nos valeurs sociales" a déclaré Nancy Faeser commentant ces données.

"Les hommes qui commettent des violences contre les femmes, qu'elles soient psychologiques ou physiques, sont des criminels. Des criminels que nous poursuivons avec toute la fermeté requise. Parce que ce qu'ils font est odieux et va à l'encontre de nos valeurs sociétales fondamentales" a-t-elle ajouté.

Selon le rapport, on a enregistré en 2021 369 personnes victimes de meurtres, d'homicides involontaires, ou de tentatives de meurtre. Le nombre de victimes de meurtres et d'homicides involontaires était de 121, dont 109 femmes et 12 hommes.

On compte en outre quatre affaires de voies de fait ayant entraîné la mort due à la violence d'un conjoint, dont les victimes étaient des femmes et deux affaires dont les victimes étaient des hommes.