Le constructeur a rappelé 67.698 véhicules Model S et Model X importés en Chine entre septembre 2013 et novembre 2020 en raison d'un dysfonctionnement du logiciel affectant le système de gestion de la batterie. Tesla a déclaré qu'il mettrait à niveau le logiciel des véhicules rappelés.

Un autre rappel concerne 2.736 véhicules Model 3 fabriqués entre janvier et novembre 2019, et 10.127 véhicules du même modèle produits en Chine entre octobre 2014 et septembre 2022.

Ce rappel est dû à un possible défaut de l'installation des ceintures de sécurité. L'entreprise vérifiera les véhicules et remplacera le matériel défectueux le cas échéant.