Pourtant quasi systématiques, ces violences restent pour l'heure un "angle mort" de la politique d'asile, souligne le Centre Primo-Levi, une association qui propose à Paris une prise en charge médicale et psychologique à des victimes de tortures et de violences politiques, exilées en France.

Pour l'association, les exactions endurées sur les routes de l'exil doivent être prises en compte "de manière générale" dans la décision d'octroi de l'asile, et non pas seulement "dans le cas où elles font courir un risque en cas de retour dans le pays d'origine", comme par exemple, si la femme victime risque d'être ostracisée dans sa communauté du seul fait qu'elle a été violée.

Lorsque ces femmes se présentent devant l'administration et la justice françaises pour demander l'asile, le traumatisme subi, allié à cette "situation paradoxale" de devoir "parler de ce qu'elles tentent d'oublier", vont "handicaper leur capacité à donner un récit clair et convaincant, attendu notamment de la part de militantes politiques", observe Maxime Guimberteau, responsable de la communication et du plaidoyer de l'association.

Les femmes migrantes se lancent de plus en plus seules "sur les chemins, brutaux, de l'exil", et subissent un "continuum de violences", dans leur pays d'origine, sur le parcours de l'exil puis à leur arrivée en France, observe le rapport, publié à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.

"Le passage par la Libye, le Maroc ou la Grèce sont des lieux où s'exerce systématiquement la violence sexuelle, dont les passeurs et les membres de forces de sécurité/police sont les principaux responsables", déplore encore le centre Primo-Levi, qui demande aux pouvoirs publics de "renforcer l'accès à un accompagnement pluridisciplinaire", psychologique, médical, social et juridique, pour les migrants.

Que ce soit dans leur pays d'origine, ou sur les chemins de l'exil, la "quasi-totalité" des femmes prises en charge par l'association à Paris ont subi des violences sexuelles, "tellement systématisées et répétitives" qu'elles finissent par les banaliser. Mais beaucoup souffrent de troubles de stress post-traumatique, de flashbacks, de cauchemars ou de dépression sévère, alerte le centre Primo-Levi.