Organisée pour la première fois en 2018 à Istanbul en Turquie avec 550 milles visiteurs, 750 équipes et 2000 participants, le TEKNOFEST poursuit son apogée et devient le concours technologique le plus important de l'histoire de la Turquie.

Introduisant chaque année de nouvelles catégories, le TEKNOFEST s’articulera en 2023 à travers 41 concours principaux et 102 sous-catégories.

Ainsi, le montant total des gains pour les lauréats aux différents concours s’élèvera à 13 millions de livres (670 000 euros) auquel viendront s'ajouter 30 millions (1 555 000 euros) de soutien en équipement.

Plus de 600 000 candidatures pour TEKNOFEST Karadeniz

Après seulement 5 ans d’existence, l’engouement pour ce festival, sponsorisé notamment par la société Baykar, fabriquant des réputés drones trucs Bayraktar Tb2 et TB3, a atteint des records pour son édition 2023. En effet, plus de 150 000 équipes de 107 pays et plus de 600 000 participants se sont inscrits aux concours. Cette année encore, des milliers de jeunes qualifiés, allant de l'école primaire au second cycle universitaire, pourront participer aux concours organisés dans différentes catégories.

Avec 8 concours pour les écoles primaires, 9 pour les collèges, 29 pour les lycées, 37 pour les universités et les start-ups, et 24 pour les participants du secteur privé, TEKNOFEST 2023 accueillera 41 concours technologiques différents.

D'après la communication faite par les organisateurs du festival, on trouvera des concours de fusées, de modèles réduits de satellites, d'intelligence artificielle dans les transports, d'innovation biotechnologique, de technologies numériques dans l'industrie, de voitures volantes, de technologies éducatives, de Robotaxi-véhicule autonome à échelle réelle, de technologies agricoles et de robotique.

De même, contrairement aux concours technologiques de 2022, le concours Applications technologiques en psychologie sera ouvert aux candidatures pour la première fois.

L'enthousiasme de TEKNOFEST prévaut à İzmir et Ankara

Le festival aérospatial et technologique TEKNOFEST - organisé avec les contributions des principales entreprises technologiques de Turquie, des institutions publiques, des organisations médiatiques et des universités sous la direction de la Fondation de l'équipe technologique turque (Fondation T3) et du ministère de l'Industrie et de la Technologie de la République de Turquie - se tiendra à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en 2023. Les phases finales des concours se dérouleront à Ankara, İzmir et Aksaray.

La plate-forme de carrière TEKNOFEST a commencé à fonctionner en octobre. Cette plateforme vise à aider les participants dans leurs choix professionnels, en les guidant, en contribuant à leur processus de développement de carrière avec des opportunités d'emploi, de stage et d'études et en leur fournissant de nouvelles chances à travers les réseaux de communication, dans le but de construire un avenir tourné vers les technologies.

TEKNOFEST garde ainsi le contact avec ses participants après le festival. Les projets qui se sont qualifiés pour les finales des concours et qui possèdent une idée commerciale évolutive recevront une subvention totale de 3 millions de dollars avec le TEKNOFEST Startup Program, organisé pour la première fois en 2022 sous la direction du T3 Startup Center.

20 startups qui ont terminé avec succès le programme de pré-incubation ont eu le droit de recevoir une subvention de 100,000 livres (5 150 euros) tandis que 5 startups ont été diplômées d'un programme de formation accéléré et ont reçu une subvention de 200,000 livres (10 300 euros) dans le cadre de ce programme

Pour plus d’informations sur le festival, le site est consultable en anglais en suivant ce lien https://www.teknofest.org/en/