La Turquie est déterminée à poursuivre sa stratégie visant à éradiquer le terrorisme à sa source, a déclaré le président du pays.

"Peu importe avec qui les terroristes sont de connivence, la Turquie les tiendra toujours responsables de chaque goutte de sang qu'ils versent", a déclaré Recep Tayyip Erdogan vendredi lors de la cérémonie de lancement, au chantier naval d'Istanbul, du troisième navire des quatre corvettes de classe Ada développées dans le cadre du projet MILGEM, une entreprise conjointe de la Turquie et du Pakistan.

"Personne ne peut donner de leçons à la Turquie, qui est le seul allié de l'OTAN à avoir combattu Daech corps à corps et à avoir été victorieux", a déclaré Erdogan, en faisant référence aux opérations transfrontalières de lutte contre le terrorisme menées dans les régions du nord de l'Irak et de la Syrie, près de la frontière turque.

Au cours de l'événement, Erdogan et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont inauguré conjointement le troisième des quatre navires corvettes MILGEM fabriqués par la Turquie pour la marine pakistanaise au chantier naval d'Istanbul.

L’opération Griffes-Epée menée dans le nord de l'Irak et de la Syrie, intervient à la suite de l’attentat terroriste perpétré à Istanbul dimanche 13 novembre et qui avait fait 6 morts et plus de 80 blessés. Les responsables turcs ont souligné que l'opération est conforme au droit international et au droit de la nation à l'autodéfense en vertu des résolutions de l'ONU.

La police turque a arrêté la principale suspecte de cet attentat mené dans l'avenue Istiklal, Alham Albashir, une syrienne qui a avoué travailler pour le PKK/YPG et qui a également admis avoir posé la bombe.

Au cours de sa campagne terroriste qui a duré plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG constituant sa branche syrienne, le groupe terroriste PKK utilise souvent ses bases dans le nord de l'Irak et de la Syrie, de l'autre côté de la frontière sud de la Turquie, pour s’y réfugier et y planifier des attaques terroristes en Turquie.