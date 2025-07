"La Turquie est déterminée à combattre le groupe terroriste PKK jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du cabinet à Ankara.

"L'organisation terroriste, qui a subi de grandes pertes lors des opérations menées par la Turquie le long de ses frontières méridionales, a montré son vrai visage en versant le sang d'innocents avec ses attaques au mortier sur des lieux d’habitation civiles à nos frontières", a ajouté Erdogan, faisant référence aux attaques terroristes transfrontalières menées la semaine dernière par les terroristes du YPG/PKK en Syrie vers le sud de la Turquie.

Il a réitéré l'engagement d'Ankara à détruire le groupe terroriste qui a "assassiné un garçon de 5 ans et un enseignant de 22 ans lors de l'attaque dans le district de Karkamis de Gaziantep".

Erdogan a indiqué que la Turquie reste déterminée à établir une bande de sécurité de 30 kilomètres de profondeur à côté de ses frontières, ce qu'elle avait déjà tenté de faire avec la coopération des États-Unis et de la Russie à sa frontière sud. Les responsables turcs se sont plaints du non-respect des engagements par Washington et Moscou.

"Nous n'avons pas besoin d'obtenir la permission de qui que ce soit lorsque nous prenons des mesures concernant la sécurité de notre patrie et de notre peuple, et nous ne serons tenus responsables devant personne. Personne ne pourra forcer la Turquie à adopter une position contraire à ses propres intérêts en termes politiques, diplomatiques, économiques et militaires par le biais de menaces vides", a poursuivi Erdogan.

Selon le président turc, personne ne devrait être dérangé par les opérations militaires de la Turquie visant à élargir le cercle de la sécurité et de la paix.

"Nous n'avons pas à tolérer l'hypocrisie de ceux qui soutiennent les groupes terroristes avérés par des jeux de changement de nom. La Turquie affirme depuis longtemps que le terrorisme n'a ni religion, ni langue, ni race, ni nationalité, et qu'il n'est pas possible de combattre un groupe terroriste en soutenant un autre groupe terroriste", a-t-il souligné.

Les forces turques ont lancé l'opération Griffe-Epée, dimanche. Il s'agit d'une opération aérienne transfrontalière contre le PKK/YPG, qui dispose de refuges clandestins dans le nord de l'Irak et de la Syrie, à partir desquels sont planifiées des attaques sur le sol turc.

Après le lancement de l'opération aérienne le 20 novembre, Erdogan a également annoncé une opération terrestre dans le nord de l'Irak et de la Syrie pour éliminer la menace terroriste.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.