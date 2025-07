Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont condamné, mardi, le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et ont exprimé leur solidarité avec la Turquie.

"Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et sommes solidaires de la Turquie pour les pertes humaines qu’elle a subies après les horribles attentats terroristes qui l'ont frappée récemment", indique une déclaration commune publiée au premier jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN dans la capitale roumaine, Bucarest.

Cette déclaration intervient suite au récent attentat terroriste perpétré sur la célèbre avenue Istiklal d'Istanbul, qui a fait au moins six morts et 81 blessés.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’alliance atlantique ont également déclaré que l'OTAN continuera à défendre chaque pouce de territoire allié avec une approche à 360 degrés.

"L'OTAN continuera de protéger les populations de ses pays membres et de défendre chaque pouce du territoire allié à tout moment. Nous le ferons conformément à notre approche à 360 degrés et contre toutes les menaces et tous les défis", souligne la déclaration.

La déclaration exprime également la volonté de l'OTAN de continuer à aider l'Ukraine à réparer son infrastructure énergétique détruite et à la protéger des attaques aériennes.

"Nous condamnons la persécution que la Russie exerce sur la population civile en Ukraine et les violations des droits de l'homme, notamment l'exil, la torture et le traitement barbare des femmes et des enfants", indique la déclaration.

Les pays membres se sont en outre engagés à aider “l'Ukraine à réparer son infrastructure énergétique et à protéger sa population contre les attaques de missiles".

Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN tiennent une réunion de deux jours à Bucarest.

La guerre en Ukraine, qui est considérée comme une menace pour la paix, a été au centre des discussions lors de cette réunion.