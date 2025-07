"Ce sont tous des enfants et des gens ordinaires", a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un médecin d'un hôpital d'Aybak, capitale de la province de Samangan, située à environ 300 km au nord de Kaboul.

Un responsable provincial a confirmé l'explosion, mais n'a pas pu fournir de chiffres sur les victimes ni d'informations sur les circonstances.

Les talibans ont déclaré que 10 étudiants étaient morts et que "beaucoup d'autres" étaient blessés.

Selon le médecin d'Aybak interrogé par l'AFP, des blessés ont reçu des éclats de l'explosion sur le corps et le visage et d'autres souffraient de fractures aux mains et aux jambes. Les plus gravement blessés ont été transférés vers des hôpitaux mieux équipés de la ville de Mazar-i-Sharif, à une centaine de kilomètres d'Aybak.

"Nos enquêteurs et nos forces de sécurité travaillent rapidement pour identifier les auteurs de ce crime impardonnable et les punir pour leurs actes", a tweeté Abdul Nafay Takor, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas pu être authentifiées dans l'immédiat, montrent des combattants talibans près de corps éparpillés sur le sol d'un bâtiment couvert de traces de sang. Des tapis de prière, du verre brisé et d'autres débris jonchent également la pièce.

Cette explosion "rappelle au monde que les souffrances du peuple afghan sont loin d'être terminées", a réagi dans un tweet l'ONG Amnesty international.

Le retour des talibans au pouvoir en août 2021 a mis fin à deux décennies de guerre en Afghanistan et entraîné une réduction significative de la violence.

Des dizaines d'attentats visant des civils ont cependant eu lieu, la plupart étant revendiquées par la section locale du groupe terroriste Daesh

Principale menace visant le régime

Les responsables talibans assurent maîtriser la sécurité dans le pays, et nient ou minimisent souvent des incidents rapportés sur les réseaux sociaux.

Le 5 octobre, au moins quatre personnes avaient été tuées à Kaboul dans une explosion survenue dans une mosquée du ministère de l'Intérieur.

Quelques jours plus tôt, le 30 septembre, un attentat-suicide commis dans un centre de formation de Kaboul préparant aux examens universitaires avait fait 54 morts, dont au moins 51 filles, selon l'ONU. L'attaque avait été perpétrée dans un quartier peuplé par la minorité chiite hazara. Cet attentat n'avait pas été revendiqué, mais le gouvernement afghan avait accusé Daesh de l'avoir perpétré.

Mi-octobre, les forces de sécurité afghanes avaient annoncé avoir tué six membres du groupe terroriste, accusés d'être impliqués dans cet attentat ainsi que dans celui d'une mosquée de Kaboul.

Le 23 septembre, au moins sept personnes avaient été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à proximité de la cette mosquée de la capitale, fréquentée par des hauts responsables et combattants talibans.