Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu a indiqué mercredi qu'une rencontre trilatérale avec ses homologues suédois et finlandais, lundi, a permis de donner suite aux demandes d'adhésion des pays nordiques à l'alliance militaire, précisant que la Suède devrait prendre davantage de mesures contre le terrorisme.

"Au cours de la rencontre d'hier, nous avons salué les mesures prises (en vue de l'adhésion) et la détermination du nouveau gouvernement suédois, qui est plus résolu que le précédent ", a déclaré Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan dans la capitale roumaine, Bucarest.

Après l'annonce par la Suède et la Finlande de leur candidature à l'OTAN en mai, les responsables turcs ont fait part de leurs inquiétudes quant à la tolérance, voire au soutien, de ces pays à des groupes terroristes. Les trois pays avaient signé en juin, à l’issue d’une rencontre trilatérale, un mémorandum dans lequel la Suède et la Finlande s'engagent à répondre aux préoccupations d'Ankara.

Mevlut Cavusoglu a souligné que la Turquie n'a encore vu aucune mesure concrète de la part de la Suède concernant l'extradition des criminels, le gel des avoirs des terroristes et la fin des activités terroristes dans le pays, ajoutant qu'Ankara veut voir la mise en œuvre des lois pertinentes.

"Indépendamment des candidatures à l'adhésion à l'Otan, nous sommes conscients que le nouveau gouvernement est plus sincère dans la lutte contre le terrorisme", a-t-il dit, faisant référence au gouvernement suédois qui a pris le pouvoir en octobre.

Au sujet de la guerre en Ukraine, Mevlut Cavusoglu a déclaré que la Turquie poursuit son aide humanitaire à l'Ukraine et à son peuple et est engagée à poursuivre les efforts en faveur des mesures de confiance.

"Notre plus grand objectif est de maintenir les canaux diplomatiques ouverts. Nous expliquons et montrons la nécessité de maintenir la diplomatie malgré le contexte de guerre", a-t-il poursuivi.

Au sujet des attentes de la Turquie vis-à-vis des alliés de l'Otan concernant ses efforts de lutte contre le terrorisme, Mevlut Cavusoglu a déclaré : "Le soutien de certains alliés, notamment les États-Unis, aux groupes terroristes en Syrie est clair comme de l'eau de roche. Ainsi, nous réitérons la nécessité de mettre fin à ce type de soutien."

Avançant qu’il est insensé d’utiliser un groupe terroriste pour en combattre un autre, Ankara proteste depuis plusieurs années contre le soutien américain au groupe terroriste YPG/PKK dans le nord de la Syrie, le long des frontières de la Turquie. Les États-Unis se défendent de s'être alignés avec ce groupe pour combattre Daesh.

Au cours de sa campagne de terrorisme vieille de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.