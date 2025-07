L'Otan s'inquiète de la militarisation "opaque" de la Chine, selon Blinken

Les alliés de l'Otan sont préoccupés par la montée en puissance militaire "rapide et opaque" de la Chine et sa coopération avec la Russie, et ils ont débattu mercredi des moyens de faire face à ce défi, a déclaré le secrétaire d'Etat américain.