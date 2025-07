Après le syndicat Unison mardi soir, le syndicat GMB a annoncé mercredi que ses membres avaient voté en faveur de la grève.

"Le personnel des ambulances, comme le reste du personnel du NHS", le service public de santé, "est sur les rotules", a déclaré Rachel Harrison, secrétaire nationale de GMB, qui appelle le gouvernement à "éviter un hiver de grèves en négociant une augmentation méritée par les salariés".

Selon le syndicat Unison, des milliers d'employés du service des ambulances ont voté pour une grève dans plusieurs régions en Angleterre, notamment à Londres, vraisemblablement avant Noël, pour demander des augmentations de salaires et d'effectifs.

Dans un contexte de crises du coût de la vie et du système de santé, les infirmières avaient de leur côté annoncé la semaine dernière deux jours de grève, les 15 et 20 décembre, du jamais-vu en plus d'un siècle au Royaume-Uni.

La décision de se mettre en grève et de "perdre un jour de salaire" est toujours "difficile", a souligné dans un communiqué la secrétaire générale du syndicat Unison, Christina McAnea.

Mais retards et temps d'attente ne vont pas diminuer "tant que le gouvernement n'agira pas sur les salaires", a-t-elle poursuivi. Elle a cependant précisé que "les patients passeront toujours en premier" et que les services d'urgence allaient fonctionner pendant la grève.

Dans un communiqué mercredi, le ministre de la Santé, Steve Barclay, a dit "regretter profondément" la décision des ambulanciers, "qui n'est dans l'intérêt de personne à l'approche d'un hiver difficile".

"Les circonstances économiques font que les demandes des syndicats sont inabordables", a-t-il dit. Selon lui, chaque point de pourcentage d'augmentation supplémentaire pour tout le personnel du service de santé - hors médecins, dentistes et encadrement - coûterait 700 millions de livres sterling par an (810 millions d'euros).

Le ministre a souligné que le gouvernement avait accepté d'augmenter de 1.400 livres par an (1.620 euros) les salaires de plus d'un million d'employés du NHS, se traduisant pour les plus bas salaires par une augmentation allant jusqu'à 9,3%.

"Notre priorité est de maintenir la sécurité des patients pendant ces grèves", a-t-il ajouté.

Il a répété que sa porte restait "ouverte" pour discuter avec les syndicats.

Cette fin d'année au Royaume-Uni est marquée par une série de grèves, des postiers aux cheminots, qui ont annoncé mercredi de nouvelles grèves en décembre, après des mouvements dans de nombreux secteurs, des employés d'aéroport aux avocats, ces derniers mois.