Cet entretien a été l'occasion de rappeler la volonté mutuelle de prendre des décisions effectives et des mesures concrètes permettant de renforcer davantage les liens de fraternité chargés d'histoire, les relations de coopération, de collaboration et d'intégration existant entre les deux pays au profit des deux peuples frères, pour un avenir commun et uni, a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, "l'importance de continuer à travailler, à tous les niveaux, afin d'utiliser correctement les grandes capacités dont disposent les deux pays, de mettre en œuvre le riche cadre juridique, d'activer les nombreux mécanismes de coopération dans divers secteurs, de relever les défis, de surmonter les difficultés via des solutions appropriées ont été au menu de la rencontre". Toujours selon la même source, l'objectif est d'accroître encore le volume de la coopération économique et des échanges commerciaux, de stimuler les investissements dans les deux pays et à faciliter le déplacement des personnes, des biens et des fonds.

Au cours de cette rencontre, M. Saïed a réaffirmé la position ferme de la Tunisie pour une solution inter-libyenne à la crise en Libye.

Rappelons que le porte-parole du gouvernement d’union nationale libyen, M. Mohamed Hammouda, a indiqué, mardi, dans un communiqué que le Premier ministre libyen sera accompagné du "gouverneur de la Banque centrale libyenne, M. Al-Siddiq Al-Kabir, du président de la Cour des comptes, du vice-Premier ministre et de plusieurs ministres ainsi que des chefs d’appareils sécuritaires".

Il a expliqué que cette visite était une occasion pour les deux parties de "discuter d'un certain nombre de dossiers économiques, commerciaux et sécuritaires qui concernent les deux pays frères".

Le 16 novembre courant, une délégation tunisienne avait signé un accord de coopération économique avec le gouvernement d'union nationale dans la capitale libyenne Tripoli.

Lors de sa rencontre avec la délégation tunisienne, M.Dbeibeh avait insisté sur "l’impératif d'intensifier la coopération sécuritaire entre la Libye et la Tunisie, et d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays", selon un communiqué du gouvernement libyen.