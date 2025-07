Après avoir essuyé des défaites militaires humiliantes sur le terrain, la Russie a commencé en octobre à viser des installations énergétiques ukrainiennes, entraînant de graves coupures d'électricité qui affectent des millions d'Ukrainiens chaque jour.

"Josep Borrell et moi sommes d'accord : une guerre totale (de la Russie, ndlr) contre l'Ukraine signifie un soutien total à l'Ukraine", a déclaré sur Twitter M. Kouleba à l'issue d'un entretien avec son homologue européen, en marge d'une réunion de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) à Lodz en Pologne.

"J'ai remercié l'UE pour son aide continue en matière de défense et souligné que les prochaines sanctions de l'UE devraient inclure (...) l'industrie russe de production de missiles : il faut mettre un terme" à cette production, a-t-il exhorté.

L'Union européenne interdit à l'heure actuelle les exportations vers la Russie de "biens à double usage et de produits technologiques qui pourraient contribuer aux capacités de défense et de sécurité de la Russie".

Elle proscrit également "le commerce des armes et des armes à feu à usage civil" et "le commerce de munitions, de véhicules militaires et d'équipements paramilitaires".

Le 24 novembre, les dernières frappes massives russes à l'aide de missiles ont laissé dans le noir et le froid des régions entières, y compris la capitale Kiev.

Les autorités ukrainiennes craignent que de nouveaux bombardements russes n'aggravent considérablement la situation énergétique, causant alors une nouvelle crise des réfugiés en plein coeur de l'hiver.