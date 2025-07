Interrogé par la presse à son arrivée à Tirana, en Albanie, pour le sommet Union européenne (UE)-Balkans occidentaux au sujet des propos tenus lundi sur BFMTV par un porte-parole d'Enedis et suggérant que des patients à haut risque vital dépendants d'un équipement médical électrique à domicile pourraient ne pas être exemptés en cas de délestage, le président français a dénoncé un "débat absurde".

"Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur(...) ce n'est pas de faire peur aux gens avec des scénarios absurdes", a-t-il déclaré en appelant chacun à "faire son travail".

"Le travail d'EDF c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement c'est qu'il y ait une planification et le travail de tout le monde c'est qu'on déroule la sobriété", a-t-il résumé.

"Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre", a assuré Emmanuel Macron.

"Le scénario de la peur, pas pour moi, on reste tous unis et on avance", a ajouté le chef de l'Etat.

Une circulaire gouvernementale adressée la semaine dernière aux préfets détaille les mesures et démarches à engager pour faire face à d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, susceptibles d'intervenir en cas d'épisode de froid générant des besoins dépassant la production du parc nucléaire, mise à mal par des opérations de maintenance et de réparation.