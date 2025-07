"LaTurquie a surmonté tous les obstacles pour combattre le terrorisme", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s'exprimait mardi à Ankara lors de l'assemblée générale de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).

Il a souligné que la Turquie a éliminé le terrorisme à sa source, dénonçant au passage les critiques visant les efforts déployés par Ankara dans la lutte contre le terrorisme dans la région d'Ayn al-Arab.

"L'étape de Kobani (Ayn al-Arab) est déjà bouclée ... À Idlib, à Kobani, nous prenons toutes les mesures nécessaires, nous les avons prises et nous continuerons de les prendre. La Turquie est désormais un endroit où ils (les terroristes) se noient", a affirmé le président turc.

La Turquie, a-t-il expliqué, prend désormais ses propres décisions en matière de politique, d'économie, de diplomatie et d'armée, et elle crée également ses propres infrastructures et fixe ses propres objectifs.

"Notre destin n'est plus entre les mains de personne. C'est désormais notre nation qui détermine son destin", a conclu le président.

Les terroristes YPG/PYD/PKK cherchent à recruter des membres dans les régions syriennes d'Ayn al-Arab, Qamishli, al-Malikiyah, Darbasiyah, al-Hasakah, Raqqa, Deir ez-Zor et Manbij.

La Turquie exige que le groupe terroriste quitte Manbij, occupée par le YPG/PKK depuis août 2016.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.