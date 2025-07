Mercredi 7 décembre

Eden Hazard annonce mettre un terme à sa carrière internationale

"Une page se tourne aujourd'hui... Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez", a écrit Eden Hazard sur les réseaux sociaux.

Fernando Santos a "une relation très proche" avec Ronaldo

"J'ai une relation très proche avec Ronaldo. Je le connais depuis qu'il a 19 ans et nous avons développé une relation forte. L'aspect humain n'a jamais été mal interprété. Je suis sélectionneur, il est joueur, il sait quoi faire pendant le match. Pour moi, il est un joueur très important de la sélection."

Bruno Fernandes : Ronaldo est le joueur le plus connu de toute l'histoire :"On avait gagné les premiers matches avec Cristiano Ronaldo dans le onze. Cristiano fait son travail, il apporte sa contribution, il est heureux du résultat parce que l'objectif de toute le monde est d'aller aussi loin que possible. Je ne pense pas que les gens devraient parler de pourquoi il joue ou pas, parce que quand il joue et qu'on gagne, personne n'en parle. Quand il joue et qu'on perd, tout le monde en parle. C'est normal que les gens viennent au stade pour voir Ronaldo, c'est le joueur le plus connu de toute l'histoire ou même dans le sport. C'est normal que les gens l'acclament, je ne vois pas ce que ça a de surprenant."

"On essaie d'être une locomotive en Afrique" explique Regragui"On essaie d'être une locomotive en Afrique. Le continent avance, le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Je suis arrivé en 2013, et depuis, j'ai vu les stades évoluer, la fédération a fait d'énormes efforts, sa Majesté à mis énormément de moyens. Maintenant, on a des terrains de haut niveau, on a eu des formations de cadres, on a trois ou quatre joueurs issus de la formation Mohammed VI... Il n'y a pas de surprises. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, il faut continuer. Moi, je suis un bon exemple: je suis un produit local. J'ai passé mes diplômes en France, mais c'est mon pays d'origine qui m'a donné ma chance. Il fallait rendre à la fédération ce qu'ils m'ont offert, la confiance qu’ils m'ont donné de pouvoir grandir au Maroc en tant que coach".

C'est le plus beau jour de ma vie dans le foot", savoure Boufal"C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Le plus beau jour de ma vie dans le football, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on a écrit l'histoire. On pouvait tous voir la joie des gens, de nos familles... C'est incroyable, ce sont des émotions qui sont indescriptibles. C'est historique. Le football, au Maroc, c'est fou, tout le monde vit pour le football. On a vu les gens fêter ça dans les rues, et on en fiers. Ma mère est devenue folle. C'est la chose la plus importante de ma vie. Voir ma mère pleurer et heureuse, je ne peux rien demander de plus."

Quart historique pour le Maroc, le Portugal brille de mille feuxLe Maroc a sorti mardi l'Espagne aux tirs au but (0-0) pour s'offrir un quart de finale historique au Mondial-2022 où il affrontera le Portugal qui a balayé la Suisse (6-1) et démontré qu'il pouvait y avoir de la vie et de la joie sans Cristiano Ronaldo.

