Dans un communiqué publié par le ministère libyen des Affaires étrangères sur sa page Facebook, Tripoli a dénoncé le comportement "irresponsable" des autorités grecques qui ont fait appel à des sociétés internationales d'explorations pétrolières et gazières pour opérer dans les frontières maritimes communes.

Le communiqué a indiqué que la Grèce "conclut des contrats d'exploration pétrolière et gazière dans une zone contestée au sud et au sud-ouest de la Crète".

Le ministère libyen des Affaires étrangères a confirmé "l’exactitude des informations faisant état de la conclusion par les autorités grecques de contrats avec certaines sociétés internationales pour des travaux de recherche et d'exploration pétrolière et gazière, qui sont effectués par le navire SWIFT SANCO en Méditerranée orientale".

La diplomatie libyenne a souligné qu'elle continuera "à défendre ses frontières maritimes et ses droits souverains dans ses espaces maritimes par tous les moyens juridiques et diplomatiques disponibles".

En novembre 2019, la Turquie et la Libye ont signé un protocole d'accord qui délimite les frontières maritimes entre les deux pays qui ont également conclu le 4 octobre un protocole d'accord dans le domaine de l'énergie, visant à développer des projets liés à l'exploration, la production, le transport et le commerce du pétrole et du gaz naturel.