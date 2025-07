Comme suite de la récente approche positive des États-Unis, la Turquie souhaite maintenant voir des mesures concrètes de la part de Washington, a déclaré jeudi le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, faisant référence à l'achat imminent par la Turquie d'avions de combat F-16.

"Sur la base de ces approches positives, nous attendons maintenant des mesures positives et concrètes de la part des États-Unis. Nous voulons que ce travail et ce processus aboutissent le plus tôt possible de manière positive et rapide", a indiqué M. Akar lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue finlandais Antti Kaikkonen dans la capitale Ankara.

"Nous attendons de tous nos alliés, en particulier la Finlande, qu'ils soutiennent et contribuent à la lutte de la Turquie contre le terrorisme et aux efforts de modernisation des forces armées turques", a-t-il ajouté.

"Nous avons toujours noté une approche positive de la part des États-Unis (...) lors des réunions entre les délégations, en particulier de la part du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin", a fait remarquer le responsable.

Après la décision des États-Unis de supprimer certaines dispositions du texte final du budget américain de la défense concernant la vente de F-16 à la Turquie, Ankara a signalé qu'elle veut que les ventes soient approuvées par le Congrès et signées par le président Joe Biden dès que possible.

Bien que l'administration Biden ait soutenu cet accord, certains membres du Congrès proches du lobby grec avaient tenté de bloquer son approbation.

Appelant les alliés de la Turquie à apporter "la contribution nécessaire" pour soutenir les efforts d'approvisionnement et de modernisation des forces armées turques, visant à consolider la lutte menée par la Turquie contre le terrorisme et dans le même temps s'assurer qu'Ankara puisse "pleinement" remplir ses fonctions au sein de l'OTAN, le ministre turc de la Défense a expliqué que son pays œuvre à s’approvisionner auprès de ses autres alliés mais se trouve confronté à « certaines limites."

"Je tiens à vous rappeler une fois de plus que ces restrictions doivent être également supprimées", a-t-il dit.

Ankara avait commandé des F-16 et des kits de modernisation en octobre 2021. L'accord de 6 milliards de dollars devait comprendre la vente de 40 jets, ainsi que des kits de modernisation pour 79 avions de guerre de l'armée de l'air turque.

La Turquie appelle depuis longtemps ses alliés de l'OTAN, ainsi que la Suède et la Finlande, pays candidats à l'adhésion, à lever tous les embargos sur les armes qui la concernent.

Membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans, la Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'alliance.