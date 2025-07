Victorieuse des Pays-Bas aux tirs au but, l'Argentine en demi-finale contre la Croatie

L’Argentine a éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 3 (2-2 a.p.) vendredi à Doha et affrontera mardi en demi-finale du Mondial-2022 la Croatie, qui a repoussé plus tôt le favori brésilien. Messi a délivré une passe décisive à Molina (35e) puis inscrit son 4e but, sur penalty (73e), au Qatar pour permettre à l'Argentine de mener 2-0, mais l'entrant Weghorst (83e, 90e+11) a ramené les deux formations à égalité juste avant le début des prolongations.

"Nous sommes des guerriers", prévient le gardien croate Livakovic"Je remercie les supporters croates présents ce soir, ils nous ont soutenus tout le match. Nous sommes des combattants, nous donnons tout ce que nous avons. Nous sommes expérimentés, nous sommes élevés comme des guerriers, nous n'épargnons jamais nos efforts, c'est la recette du succès. Maintenant prenons match après match, nous verrons jusqu'où cela nous mène."

Casemiro et Thiago Silva veulent "relever la tête"Casemiro (milieu du Brésil, éliminé en quarts de finale du Mondial-2022, après sa défaite aux tirs au but (0-0, 1-1, 4-2 t.a.b) contre la Croatie, à Sport TV): "C'est difficile de trouver les mots. Il faut relever la tête, la vie continue. Nous sommes tristes. Tout le monde a fait de son mieux. C'est énervant. Surtout comme ça. On avait le match en main et il nous a échappé. C'est difficile. On croyait dans notre travail, on faisait du super boulot, l'ambiance était bonne. Mais c'est comme ça le foot. Ça arrive".

Thiago Silva (défenseur du Brésil, à Globo): "On n'est pas habitué à prendre des buts comme ça en contre-attaque. On s'est un peu désorganisé. C'est difficile, mais autant il y a de la tristesse, autant il faut que la vie continue, qu'on relève la tête. On n'a pas le choix. On est fier de ce qu'on a accompli mais malheureusement, ça fait partie du football. J'ai vécu quelques déceptions dans ma vie et quand on n'atteint pas un objectif important qu'on s'est fixé, ça fait très mal. Je suis un gars qui se relève chaque fois qu'il tombe, ça ne va pas changer aujourd'hui. Malheureusement, je ne remporterai pas ce trophée comme joueur. Mais avec une autre fonction, qui sait!"

Mondial: le Brésil sorti par la Croatie aux tirs au but

La Croatie, vice-championne du monde en titre, s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial en éliminant le Brésil 4 tirs au but à 2 (0-0 à la fin du temps réglementaire, 1-1 après prolongation), vendredi à Doha. Première qualifiée pour le dernier carré, la Croatie sera opposée mardi au vainqueur du quart de finale Pays-Bas - Argentine, en soirée (22h00 locales). Neymar avait ouvert la marque pendant la prolongation (105+1), puis Petkovic a égalisé (117e).

Neymar rejoint Pelé comme meilleur buteur du Brésil, avec 77 butsNeymar a rejoint Pelé comme meilleur buteur de l'histoire du Brésil en ouvrant le score vendredi lors de la prolongation du quart de finale du Mondial-2022 contre la Croatie, son 77ème but en sélection.

"S'il y a quelqu'un capable de stopper Mbappé, c'est Walker", affirme John Terry

John Terry, ancien international anglais : "S'il y a bien quelqu'un capable de stopper Mbappé, c’est Kyle Walker. Il l'a déjà affronté avec Manchester City contre le Paris SG, ils se connaissent très bien. En vitesse pure, Kyle Walker est sans doute le joueur le plus rapide de Premier League. Défensivement, il est aussi très fort. C'est bon pour nous de l'avoir à ce poste, complètement remis. Ma seule inquiétude, c'est que l'on focalise notre attention sur ce duel, Walker - Mbappé, quand à côté, tu as (Olivier) Giroud, une grosse menace, (Antoine) Griezmann et les autres... Il va y avoir plusieurs duels clés, je pense : Mbappé – Walker, Maguire – Giroud... Mbappé, c'est une sérieuse menace, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, clairement. Mais il y a aussi d'autres forces dans leur équipe. Ma seule inquiétude c'est celle-là : qu'on se focalise trop sur Mbappé."

Kylian Mbappé et ses partenaires ont débuté la séance par un échauffement léger, avec et sans ballon, sous la supervision du sélectionneur adjoint Guy Stéphan, lors du premier quart d'heure ouvert aux médias. Les vingt-quatre joueurs de l'équipe de France ont tous pris part au début de l'entraînement collectif, vendredi à Doha, à la veille du quart de finale du Mondial contre l'Angleterre, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les compositions de Croatie-Brésil sont connues :Croatie : Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Brésil :Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vini Jr.

"Je sais qu’on s’identifie à nous en tant que peuple arabe ou même peuple africain"Walid Regragui (sélectionneur du Maroc) : "Je suis fier de mon pays, de mon équipe. On est marocain. Mais je sais qu’on s’identifie à nous en tant que peuple arabe ou même peuple africain. Je vois tout le soutien sur les réseaux sociaux. Mais on joue d’abord pour le Maroc.[...] L’euphorie est passé. Là on veut gagner contre le Portugal. Ce qu’on a fait c’est bien, mais aller plus loin c’est mieux. On est pas encore sur notre nuage, on a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics, des Xg et tout les trucs de Harvard la..."

Portugal : "laissez Cristiano Ronaldo tranquille", demande Santos aux médias

"Il est grand temps que vous laissiez Cristiano Ronaldo tranquille au nom de ce qu'il a fait pour le football portugais", a lâché le technicien en conférence de presse avant le quart contre le Maroc. Avant cela, il avait longuement expliqué comment il avait annoncé à "CR7" sa non-titularisation, alors que la presse portugaise avait écrit que ce dernier avait menacé de quitter le groupe pour cette raison. "Il ne m'a jamais dit qu'il voulait quitter l'équipe nationale et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête les polémiques", avait aussi avancé Santos.

"Pas de stress, que du bonheur et du plaisir" pour DeschampsDidier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France): "La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du monde. Il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec bien évidemment l'objectif d'aller dans le dernier carré (...) Il n'y a pas de séance de rattrapage; un sera content et l'autre, déçu. Plus on avance et plus la qualité est supérieure, les exigences aussi sont plus importantes. L'excitation prend aussi plus de place. Il y en a beaucoup aussi certainement chez mes joueurs qui voulaient être là. C'est une étape supplémentaire mais sans stress, sans retenue, c'est magnifique de pouvoir jouer un quart de finale de Coupe du monde. Mais il faut le jouer, pas le jouer pour le jouer, mais pour aller chercher la qualification."

Le bourreau marocain du Portugal en 1986 prédit une nouvelle "surprise" samedi

Son doublé contre le Portugal à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique avait envoyé le Maroc au deuxième tour et la Seleçao à la maison: Abderrazak Khairi croit en un nouvel exploit des Lions de l'Atlas contre la bande à Cristiano Ronaldo, samedi en quart de finale du Mondial au Qatar. "Face au Portugal, le Maroc est capable de créer la surprise", prédit l'ex-international marocain, principal artisan de la victoire surprise contre le Portugal (3-1) il y a 36 ans. "La mission ne sera pas facile mais j'y crois", assure Khairi, 60 ans, dans un entretien téléphonique avec l'AFP à Rabat, depuis le Qatar, où il officie comme consultant auprès d'une chaîne arabe.

Contre le Portugal, "il va aussi défendre"Ses entraîneurs louent le don de soi de Youssef En-Nesyri, avant-centre et premier défenseur du Maroc, prêt à cavaler aussi contre le Portugal, samedi (16h00), pour atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. "Le sens du sacrifice il l'avait déjà très jeune, on n'a pas eu beaucoup de travail dans ce domaine", raconte à l'AFP Nasser Larguet, formateur de Youssef En-Nesyri. Contre le Portugal, "il va aussi défendre", assure l'ancien technicien de l'Olympique de Marseille. "Il est très utile pour aller au tampon avec les défenseurs, pour créer des brèches pour Hakim Zyech ou Sofiane Boufal et les milieux qui viennent de derrière".

Retour sur la conférence de presse de Youssouf Fofana ce jeudi :"Les plus expérimentés nous laissent une sorte de liberté d'expression, une liberté d'échec. Ils ne sont pas sur notre dos 24h sur 24, et ça suscite le respect. Du coup quand ils disent A, tout le monde fait A. Et si un jeune fait B, ils disent: "c'est pas grave, la prochaine fois fais A". Ils ne vont pas lui tomber dessus. On marche d'un même pas. On les fait rigoler un peu, on les fait sortir de leur quotidien (rires). En dehors, à l'hôtel par exemple, il n'y a pas de contrainte, pas de complexe, tout le monde peut parler, rigoler. C'est ça qui fait la beauté de notre groupe."

Brésiliens et Argentins face aux Croates et Néerlandais pour une place en demieDu haut de ces duels, seize finales vous contemplent: les quarts de finale du Mondial-2022 commencent très fort vendredi, avec Croatie-Brésil et Pays-Bas - Argentine, des pays qui ont tous atteint l'ultime marche de la compétition reine du football, avec des fortunes diverses. En Amérique du Sud et bien au-delà, beaucoup ont coché sur leur agenda la date du 13 décembre, avec la perspective d'une demi-finale Brésil-Argentine. On y est presque, mais il reste une dernière marche à franchir pour les deux équipes.

Le programme du jour (en heure du Qatar)18h : Croatie - Brésil

22h : Pays-Bas - Argentine