“Notre objectif est d’être les porte-parole du droit, de la justice et de la vérité”. C’est par ces propos que le président turc Recep Tayyip Erdogan a résumé l’esprit du TRT World Forum 2022, à l’ouverture vendredi de ce rendez-vous médiatique international.

Le président Erdogan s’est félicité du saut qualitatif réalisé par la Turquie dans le secteur de la création audiovisuelle pour se hisser au premier rang au niveau mondial.

“La Turquie est passée d’un pays consommateur à un pays exportateur de produits audiovisuels primés au niveau international et qui font notre fierté”, a-t-il indiqué, appelant les professionnels du secteur à travailler ensemble pour “construire la composante médiatique du projet Siècle de la Turquie” et promouvoir le groupe audiovisuel national turc TRT en “une marque internationale encore plus grande”.

Passant en revue les points saillants de la politique étrangère turque, le président Erdogan a souligné que la Turquie agit en facteur de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde. Mue par ce principe, Ankara œuvre sans relâche pour trouver une issue pacifique au conflit russo-ukrainien, a-t-il rappelé avant d’annoncer qu’il tiendra, dimanche prochain, des entretiens avec les présidents russe et ukrainien pour surmonter cette crise.

Le président turc a également désapprouvé les positions de certains pays européens concernant les intérêts de son pays. "Il est difficile d'imaginer un avenir commun avec une Europe qui soutient les groupes terroristes", a-t-il déclaré, avant de souligner : "Nous ne nous tairons pas devant ceux qui soutiennent et encouragent les provocations de la Grèce en mer Egée et en Méditerranée."

Le directeur de la Communication de la Présidence turque Fahrettin Altun a, pour sa part, donné un aperçu de la grande variété de questions pressantes que le thème du forum offre à la discussion, dont la sécurité alimentaire, la crise énergétique, le changement climatique, l’immigration et l’islamophobie.

Évoquant les grandes lignes de la situation géopolitique de la région, M. Altun a mis en exergue l’engagement de la diplomatie turque sur de nombreux fronts en conformité avec une politique étrangère œuvrant en permanence pour la paix et s’investissant dans le rôle de “pionnier dans la résolution des crises”.

A propos des principes directeurs du choix du thème de la présente édition, le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a plaidé en faveur d’un avenir meilleur où les médias s’attellent à "jeter la lumière sur la situation actuelle avec toute sa clarté, évaluer le potentiel de transformation des incertitudes en opportunités, et porter ensemble l'avenir du monde vers l'espoir".

Notant que cette rencontre verra la contribution de 100 intervenants et plus de 1000 participants de près de 40 pays, M. Sobaci a défendu le principe d’un engagement plus actif des médias appelés à agir en miroir de la vérité et la justice. “C’est là notre devoir, notre responsabilité et notre combat”, a-t-il conclu.

Le coup d’envoi de la sixième édition du TRT World Forum a été donné, vendredi à Istanbul, sous le thème “Plan d’action pour l’avenir: incertitudes, réalités et opportunités”.

Devenu un rendez-vous annuel incontournable, le Forum rassemble des universitaires, des journalistes, des intellectuels, des politiciens et des membres de la société civile du monde entier.

Au programme, des sessions et des discussions autour de la sécurité alimentaire mondiale en temps de crise, la résolution des conflits, la consolidation de la paix, l'avenir du leadership mondial, la désinformation et la défense de la vérité à l'ère numérique.

L’ordre du jour comprend également des débats sur la guerre en Ukraine, les migrations mondiales et la crise énergétique.