Le Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, accompagnera la directrice principale du Conseil de sécurité national pour la Chine et Taïwan, Laura Rosenberger, du 11 au 14 décembre, a annoncé le département d'Etat.

Ils visiteront la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

En Chine, M. Kritenbrink aura pour mission de prendre le relai de Joe Biden après la rencontre de celui-ci avec Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali mi-novembre.

Les deux dirigeants s'étaient alors promis de "continuer à gérer de manière responsable la concurrence entre nos deux pays et d'explorer de potentiels espaces de coopération", a indiqué le département d'Etat.

Joe Biden et Xi Jinping avaient notamment parlé de récents sujets de discorde comme le futur de Taïwan, les restrictions américaines sur les importations de produits technologiques chinois ou encore les manœuvres d'influence de la Chine à travers le monde.

Daniel Kritenbrink préparera aussi la visite du chef de la diplomatie Anthony Blinken prévue début 2023, la première d'un éminent diplomate américain en Chine depuis quatre ans.