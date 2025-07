Intervenant samedi soir à l'ouverture des travaux de la première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global algéro-turque, le chef de la diplomatie algérienne a salué la tenue de cette commission unique en son genre en compagnie de son homologue turc, Mevlut Cavusoglu.

"Cette commission, unique en son genre, issue de la première réunion au niveau du Sommet du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc à l'occasion de la visite d'État du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie en mai dernier, décidée par les présidents des deux pays, confirme que les relations algéro-turques sont devenues exceptionnelles", a-t-il soutenu.

Ramtane Lamamra a affirmé également que la stratégie algéro-turque était "une véritable stratégie, car elle englobe tous les secteurs de la vie et non seulement les aspects économiques, mais également les domaines culturel, social, humains, sécuritaire et de défense".

Cavusoglu a pour sa part relevé "qu'à la faveur de la volonté politique des présidents des deux États, les travaux de règlement des question en suspens entre les deux pays ont débuté très rapidement" , exhortant, au passage, les représentants des secteurs participant à la commission à "prendre des décisions pragmatiques en vue de parvenir à un résultat avant tout".

Le ministre turc a fait savoir que lors de ces réunions à huis clos entre les délégations des deux pays, de nombreuses questions seront examinées, avec notamment l'écoute des représentants des secteurs concernés et des entreprises pour obtenir des informations détaillées.

Parallèlement à cette réunion, les deux ministres ont tenu une réunion bilatérale durant laquelle ils ont évoqué les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Dans une déclaration sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, reprise par l'ambassade de Turquie en Algérie, Cavusoglu a détaillé les objectifs de coopération avec l'Algérie. Selon lui, la Turquie souhaite développer son partenariat dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et de la culture, en vue "de porter le volume des échanges entre les deux pays à 10 milliards de dollars".

Le chef de la diplomatie turque a annoncé, par la même occasion, l'ouverture prochainement du consulat général de Turquie à Oran (400 km à l'ouest d'Alger).