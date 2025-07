Selon un communiqué la présidence turque, le président Erdogan et son homologue russe ont discuté, lors d’un entretien téléphonique, des relations bilatérales, des questions régionales ainsi que du corridor céréalier et de la lutte contre le terrorisme.

“Nous pouvons commencer à travailler sur l’exportation de différents produits alimentaires via le corridor céréalier”, a indiqué Erdogan lors de l’entretien.

S’adressant au président Poutine, Erdogan a exprimé son souhait que la guerre russo-ukrainienne se termine “le plus tôt possible”.

Après avoir noté que les activités du PKK/YPG/PYD et ses attaques terroristes visant la Turquie se poursuivent dans le nord de la Syrie, Erdogan a souligné la nécessité de nettoyer une zone d’au moins 30 km de la frontière entre la Turquie et la Syrie des terroristes du PKK/YPG, conformément à l’accord de Sotchi signé en 2019.

Le 22 juillet dernier, sous la médiation de la Turquie et des Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé le "Document sur l'Initiative pour la sécurité du transport maritime des céréales et des denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens".

L'accord inclut également la sécurisation des exportations de céréales, bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers les autres pays du monde, et ce, afin de faire face à la crise alimentaire mondiale qui pourrait provoquer une catastrophe humanitaire.