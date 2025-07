Lundi 12 décembre

Luka Madric : "Le Maroc ? Regardez où ils sont ?"Luka Modric (capitaine de la Croatie) : "Lors de notre premier match contre le Maroc, nous n'avons pas gagné, et tout le monde en Croatie a commencé à en parler et à dire que nous ne pouvions pas battre le Maroc. Maintenant, regardez où ils sont ? J'ai vu à quel point ils sont compliqués et je m'attendais à ce qu'ils soient une équipe difficile pour tout le monde. "

Ronaldo espère que chacun "tirera ses conclusions" après l'échec du PortugalCristiano Ronaldo refuse de"réagir à chaud" mais espère que chacun "tirera ses conclusions" après l’élimination du Portugal samedi en quart de finale du Mondial par le Maroc, a-t-il indiqué dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Espérons que le temps soit bon conseiller et permette à chacun d'en tirer ses conclusions", a écrit Ronaldo sur son compte Instagram. "Gagner le Mondial avec le Portugal, c'était le plus grand et le plus ambitieux rêve de ma carrière (...). Je me suis beaucoup battu pour ce rêve" mais "malheureusement le rêve a pris fin hier", a regretté la star portugaise.