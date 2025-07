Au Yémen, plus de 11.000 enfants tués et blessés depuis 2015, selon l'ONU

Plus de 11.000 enfants ont été tués, mutilés ou blessés au Yémen depuis 2015 et près de 4.000 ont été enrôlés dans la guerre qui ravage ce pays depuis plus de huit ans, a annoncé l'ONU lundi.