Les présidents russe, Vladimir Poutine, et azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont discuté de la mise en application du protocole tripartite signé avec l'Arménie après la 2ème guerre du Karabagh, a annoncé la présidence azerbaïdjanaise, lundi, à l'issue de l’échange téléphonique entre les deux présidents.

L'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie ont signé plusieurs accords tripartites, le 10 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021, et enfin le 31 octobre 2022, suite à la guerre du Karabagh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui s’est soldée en novembre 2020 par la victoire azerbaïdjanaise, et la libération du Karabagh occupé illégalement depuis 30 ans par l'Arménie.

Ainsi, selon la présidence azerbaïdjanaise, les deux chefs d’Etat ont discuté de la mise en application de certains points de ces accords.

Les deux leaders ont également passé en revue les moyens de relancer les coopérations économiques et logistiques dans la Caucase du sud.