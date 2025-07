L'un dispute sa septième demi-finale, l'autre découvre cette échéance pour la première fois de son histoire. France et Maroc s'affrontent mercredi pour une place en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si la France est très largement favorite sur le papier, elle doit se méfier des valeureux Marocains qui n'en finissent plus de surprendre durant ce Mondial.

Un parcours déjà XXL

Avant de rallier les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, le Maroc s'est d'abord frayé un chemin dans "le groupe de la mort", en terminant en tête de cette poule devant la Croatie, la Belgique et le Canada. Avant les Lions de l'Atlas, jamais une équipe n'avait fini première de son groupe dans un mondial.

En huitièmes de finale, alors que tout le monde voyait l'Espagne dominer le Maroc, les hommes de Walid Regragui ont une première fois créé la surprise en s'imposant aux pénaltys où le remarquable Yassine Bounou a réalisé deux arrêts. Au tour suivant, le Maroc a réussi à éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo au terme d'une rencontre où les Portugais étaient méconnaissables tant les Marocains les avaient déstabilisés. "Cette possession de balle, mais c’est extraordinaire comment ça vous fait rêver, a-t-il expliquait Walid Regragui après le match contre le Portugal. "70% de possession et tu tires que deux fois (référence aux match de l’Espagne et du Portugal qui n'ont cadré que 4 tirs, avec plus de 70% de possession). Et les expected goals aussi, 'on aurait dû gagner, on avait 4% d'expected goals'. Nous on est là pour gagner, c’est tout."

Si la France n'a subi qu'un seul choc, contre l'Angleterre en quarts de finale, les Marocains eux, ont eu le temps de faire le plein de confiance avant les demi-finales.

Une défense de fer

C'est une statistique qui paraît impensable, mais qui reflète parfaitement l'état d'esprit des Lions de l'Atlas : le Maroc n'a encaissé qu'un seul but durant la Coupe du monde 2022 au Qatar (contre la Belgique en phase de groupe). Les Marocains défendent bien, mais n'hésitent pas à aller de l'avant quand l'occasion se présente également. Face à la France, ils devront se présenter avec le même dispositif et peuvent compter sur Boufal et Ziyech comme sur autant d’atouts pour l’emporter. Même si l'infirmerie ne désemplit pas côté marocain, la force de caractère des Marocains et la confiance amassée jusque-là va les aider dans ce match qui est le plus important de l'histoire du Maroc.

Un soutien total

Les Marocains évoluent à domicile au Qatar. C'est le pays qui compte de loin le plus de soutiens dans cette Coupe du monde. En plus des fans venus en nombre, toute l'Afrique et tout le monde arabe supporte le Maroc. Partout dans le monde, c'est un soutien immense qui afflue vers des Lions de l'Atlas en quête de succès historique contre les Bleus.

En plus des supporters, les joueurs peuvent compter sur la présence de leurs proches à Doha. Les nombreuses images de célébrations avec leurs mères après qualification ont ému les Marocains.

Connaissance de la France

De nombreux joueurs marocains sont nés en France avant d'être formés dans des clubs français. Ces garçons connaissent mieux que quiconque le football pratiqué dans l’Hexagone. Beaucoup d'entre eux en effet évoluent encore en France. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont les meilleurs amis de cette Coupe du monde de par leur lien d'amitié avec le Paris Saint-Germain. Ce mercredi, les deux hommes vont s'affronter dans une rencontre historique. On peut également évoquer le milieu Sofiane Boufal, formé au SCO d'Angers et passé par le Losc en 2015-2016, qui brille particulièrement lors de ce Mondial.

Un outsider qui n'a rien à perdre

Le Maroc a déjà écrit une page très importante de son histoire en se hissant pour la première fois en demi-finales d'une Coupe du monde. Pour la France, qui va disputer sa septième 1/2 finale, une élimination contre le Maroc serait un échec. Avec ce statut d'outsider, les hommes de Walid Regragui n'auront rien à perdre contre les Bleus et vont jouer comme à leur habitude, sans complexe.