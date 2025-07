Le Premier ministre Rishi Sunak a exprimé devant la Chambre des communes sa "tristesse" pour la "perte de vies tragique" qui a résulté de ce naufrage.

"Nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui sont touchés (par ce drame) et nous rendons hommage à tous ceux qui ont participé à l'opération de sauvetage", a-t-il dit.

Le communiqué du gouvernement britannique, qui ne mentionne que les décès "confirmés", ne précise pas le nombre de personnes qui ont été secourues, ni leur nationalité.

Selon la radio britannique LBC, 43 migrants ont été repêchés dans les eaux glaciales de la Manche par la marine britannique, appuyée par son homologue française.

L'opération de secours d'ampleur a été déclenchée dans la nuit après des signalements vers 03h05 GMT suggérant qu'une embarcation était en difficulté au large de Dungeness, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Douvres, indique un porte-parole du gouvernement britannique dans le communiqué.

Les recherches se poursuivaient mercredi à la mi-journée, a déclaré la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman. "La tragédie de ce matin nous rappelle pourquoi nous devons mettre fin à ces traversées", a-t-elle ajouté.

Côté français, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a précisé qu'un navire - le bâtiment hydrographique Lapérouse - et un hélicoptère avaient participé à l'opération de sauvetage dans les eaux britanniques.

Un autre bateau, le Kermorvan, un patrouilleur des Garde-côtes des douanes françaises, a été déployé en renfort.

Il y a un peu plus d'un an, 27 migrants avaient succombé au naufrage de leur bateau gonflable dans la Manche en raison d'une mauvaise coordination entre les services de secours britanniques et français, dont la responsabilité est pointée du doigt par l'enquête judiciaire en cours, selon plusieurs médias français.