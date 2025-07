Des milices se sont constituées pour en découdre physiquement avec les supporters des Lions de l’Atlas après la rencontre.

À Nice, une centaine d’individus cagoulés et vêtus de noir, ont renversé des poubelles, allumé des incendies et utilisé des mortiers d’artifice face à la foule.

Les forces de l’ordre présentes en nombre, ont notamment répliqué avec du gaz lacrymogène pour les faire battre en retraite.

Du côté de Lyon, plusieurs témoins racontent avoir assisté à "une ratonnade" et une "expédition punitive" de membres radicalisés de droite, envers des supporters maghrébins.

Selon le média local LyonMag, les militants d’extrême droite étaient vraisemblablement préparés, cagoulés, avant de se livrer à des violences contre des passants d’origine maghrébine.

Le slogan "bleu blanc rouge, la France aux Français", a par ailleurs été scandé pendant l’opération.

Un adolescent mortellement fauché par une voiture

Un adolescent est décédé mercredi soir à Montpellier, percuté par "un chauffard", à la suite de la qualification de la France pour la finale du Mondial au Qatar contre le Maroc, a annoncé la préfecture.

Le conducteur a pris la fuite et "le véhicule a été retrouvé à proximité des lieux de l’accident et placé sous séquestre", a ajouté la préfecture dans un communiqué précisant que "l’enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet".

La victime, transférée à l’hôpital en urgence absolue, est décédée peu après sa prise en charge médicale.

Selon France Bleu, le conducteur de la voiture blanche exhibait un drapeau de la France.

Selon la députée de la Nupes de l'Hérault Nathalie Oziol, les faits se sont produits dans le quartier populaire de la Paillade et la victime avait 14 ans, a-t-elle indiqué sur Twitter, regrettant que cet "événement sportif s'achève en drame absolu".

40 proches de l'ultra-droite interpellés pour port d'armes prohibées

Un groupe de 40 personnes proches de l'ultra-droite, qui s'apprêtaient à rejoindre les Champs-Elysées à Paris à l'issue du match, ont été interpellées, notamment pour port d'armes prohibées, selon une source policière.

Le groupe a été interpellé dans le XVIIe arrondissement de la capitale lors d'un contrôle pour "groupement en vue de commettre des violences" et port d'armes prohibées, a-t-on expliqué de même source, en soulignant que plusieurs des membres de ce groupe étaient connus des services de police pour leur appartenance à un mouvement proche de l'ultradroite.

"Ils voulaient clairement en découdre sur les Champs", a-t-on ajouté de source policière.

Face à une situation explosive dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreux responsables politiques ont pris la parole pour alerter sur les actions menées dans la soirée par les milices d’ultra-droite.

"Lyon, Nice, Montpellier. Des groupuscules d’extrême-droite ont mené des attaques planifiées contre des supporters marocains. Nous avons assisté à de véritables ratonnades. Des violences racistes annoncées plus tôt dans la journée. Nous sommes proches d’un drame. Il faut réagir", a tweeté le député de gauche Thomas Portes.

Il souligne par ailleurs que ces "attaques des nervis identitaires et néo-nazis ne viennent pas de nulle part" et que "depuis des jours des chroniqueurs d’extrême-droite se relaient à la télé pour chauffer à blanc ces militants et préparer le contexte de guerre civile pour justifier leurs violences racistes".