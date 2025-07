Le Qatar, premier pays arabe à accueillir la Coupe du monde de la FIFA

Depuis le premier tournoi de la Coupe du monde en 1930, dans son histoire presque centenaire, les pays organisateurs se sont concentrés sur les Amériques et l'Europe. Le Japon et la Corée du Sud ont coorganisé l'événement en 2002, devenant ainsi les premiers et seuls pays asiatiques à l'avoir organisé. En 2010, l'Afrique du Sud est devenue le premier hôte africain de la Coupe du monde, et reste le seul. Cette année, le Qatar a rejoint la liste en tant que premier pays arabe et du Moyen-Orient à accueillir le plus grand événement sportif du football.

Des versets du Coran à la cérémonie d'ouverture

Pour la première fois, en prime time, des versets du Coran ont pu être entendus à travers le monde. Le Qatar, premier pays musulman à accueillir la Coupe du monde de la FIFA, a inauguré la cérémonie d'ouverture avec le verset 13 de la sourate Al-Hujurat :

“Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez. En vérité, le plus honorable d'entre vous auprès d’Allah est celui (croyant) qui a At- Taqwâ. En vérité, Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur”

Un verset qui prône l’union entre les différentes communautés, récité par Ghanim Al Muftah, jeune Qatari donnant la réplique à l’acteur Morgan Freeman.

Le Maroc devenu premier pays Africain et première nation Arabe à atteindre les demi-finales

La victoire historique du Maroc contre le Portugal et sa qualification en demi-finale restera dans les mémoires de l’Histoire. Il est le premier pays Africain à atteindre ce niveau de la compétition. Pour mémoire, les quarts de finale ont été atteints par le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Il aura fallu attendre 2022 pour enfin voir une équipe africaine atteindre le carré des demi-finales.

La victoire des lions de l’Atlas est éminemment symbolique au dela du continent Africain, toutes les nations Arabes et plusieurs pays musulmans ont supporté fièrement l’équipe Marocaine. Plusieurs rues Arabes ont pleuré de joie à la victoire du Maroc face au Portugal, de Gaza à Baghdad en passant par le Yémen. L’émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a arboré un drapeau marocain dans le stade, et le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité l'équipe sur Twitter.

Record du but le plus haut

En s’élevant dans le ciel de Doha pour inscrire le but de la victoire, le marocain Youssef En-Nesyri s’est offert le luxe de dépasser le record de Cristiano Ronaldo du saut le plus haut. Le Maroc s’est envolé vers la victoire avec un saut en hauteur de 2m78 !

Première Coupe du monde à se tenir en hiver

Jusqu'à cette année, la Coupe du monde se déroulait toujours en été. Cela ne serait toutefois pas possible au Qatar, car les températures quotidiennes atteignent en moyenne 37 °C en été et peuvent aller jusqu’à 50°C. Le temps est plus doux en hiver, avec une moyenne d'environ 25°C. Si ce décalage a été critiqué au départ notamment en raison des championnats régionaux qui se déroulent également à cette période, de nombreux supporters ont apprécié ce changement de temporalité venu réchauffer l’ambiance hivernale dans certaines parties du monde.

Les cinq équipes africaines dirigées par des entraîneurs nationaux

C’est également une première dans l’histoire du Mondial, et du football Africain: toutes les nations africaines en lice cette année étaient menées par des entraîneurs nationaux. Les équipes qualifiées cette année étaient le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Le Cameroun est entraîné par l'ancien footballeur professionnel Rigobert Song, le Ghana par le Ghanéen né en Allemagne Otto Addo, le Maroc par l'ancien défenseur Walid Regragui, le Sénégal par Aliou Cissé et la Tunisie par Jalel Kadri. Plusieurs d’entre eux ont critiqué le mode d’attribution des places en coupe du Monde qui discrimine depuis des années le continent Africain.

Des arbitres femmes pour la première fois

Pour la première fois dans l’histoire de la coupe du Monde, plusieurs arbitres femmes ont pu exercer dans différents matchs de cette compétition. Une équipe d’arbitrage entièrement féminine a pu prendre en charge le match entre le Costa Rica et l’Allemagne en phase de groupe. La française Stéphanie Frappart est devenue la première femme officielle du tournoi en étant nommée quatrième arbitre du match Mexique- Pologne. Et la Rwandaise Salima Mukansanga est rentrée dans l’histoire en devenant la première femme africaine à arbitrer dans un match de coupe du Monde.

L'Argentine battue par l'Arabie saoudite

Dans l'un des plus grands chocs de l'histoire de la Coupe du monde, l'Arabie saoudite, deuxième équipe en bas du classement après le Ghana, a remporté une victoire 2-1 sur l'Argentine de Lionel Messi.

Cette victoire était si monumentale que l'Arabie saoudite a fait de ce jour un jour férié pour tous les employés des secteurs public et privé, ainsi que pour les étudiants de tous les niveaux d'enseignement.

La Tunisie remporte sa première victoire sur la France depuis plus de 50 ans

La Tunisie s'est imposée face à la France par un score de 1 à 0. Il s'agit de la première victoire de la Tunisie contre une équipe européenne en Coupe du monde et de sa troisième victoire en 18 matches dans le tournoi.

Cette défaite met également fin à la série de six victoires consécutives de la France en Coupe du monde.

Première victoire africaine contre le Brésil en Coupe du monde

Le Cameroun, avec une victoire 1-0 contre le Brésil dans son dernier match du groupe G, est devenu la première nation africaine à s'imposer contre le géant du football brésilien dans le plus grand événement sportif.