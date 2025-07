L'Organisation nationale turque de renseignement (MIT) a neutralisé deux hauts responsables du groupe terroriste PKK en Syrie et en Irak, ont annoncé des organes de sécurité jeudi.

Osman Mutlu et Songul Tarinci ont été neutralisés au cours d'opérations menées par l e MIT dans le nord de la Syrie et en Irak, ont indiqué des sources, qui ont requis l'anonymat.

Tarinci, nom de code Roza, a participé aux activités terroristes du PKK dans les zones urbaines en 2010 et a rejoint les rangs du groupe terroriste dans la province de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie en 2013.

Tarinci était l'une des principales figures du groupe qui a dirigé des activités terroristes contre les forces de sécurité turques lors de ses opérations en Syrie. Il a également fourni une formation armée et idéologique aux terroristes de la région de Gara en Irak.

Tarinci et ses deux gardes du corps ont été neutralisés lors d'une opération du MIT menée dans le nord de l'Irak.

Mutlu, dont le nom de code est Dilxwaz Agir, a conduit des attaques terroristes contre les forces de sécurité à la frontière turque dans la province de Mardin et a transporté des armes pour le groupe terroriste.

Il a été neutralisé au cours d'une opération des services de renseignement turcs dans la région d'Amude en Syrie, alors qu'il se trouvait dans un véhicule chargé de munitions explosives.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des groupes terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG est la branche syrienne du PKK.