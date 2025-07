Neuf personnes, dont huit policiers, ont été blessées dans une attaque terroriste contre un convoi des forces de sécurité à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie.

Un bus qui transportait des membres des forces spéciales sur la route entre Diyarbakir et Mardin, a été pris pour cible, très tôt dans la matinée de vendredi, vers 05h10 (heure turque), par l'explosion d'une voiture piégée au bord de la route .

Dans l'attaque, 8 policiers et 1 civil ont été blessés, aucun ne montre de risques vitaux.

Le parquet de Diyarbakir, qui a ouvert une enquête, a indiqué que 5 suspects ont été placés en garde à vue.

La ville de Diyarbakir est le théâtre, depuis le 3 septembre 2019, d’un mouvement de protestation contre l’organisation terroriste PKK. Les familles engagées dans le sit-in de protestation des "Mères de Diyarbakir" revendiquent la libération de leurs proches recrutés de force par le groupe terroriste.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.