Plus faibles émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, les pays les moins avancés (PMA) sont ceux qui subissent le plus l’impact des changements climatiques, a affirmé Rolf Traeger, chef de la section des PMA de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

"Les PMA sont les premiers à ressentir les changements climatiques. Pour preuve, 69 % des décès dus à des catastrophes liées au climat qui ont été enregistrés dans le monde ces cinquante dernières années sont survenus dans ces pays", a-t-il fait savoir à l’occasion de la présentation du rapport 2022 de la Cnuced.

"Au cours de la période 2017-2021, ils ont été la cible de 19 % des aléas d’ordre climatique, météorologique et hydrologique qui se sont produits dans le monde et ont représenté 29 % des populations sinistrées", a précisé Traeger dans sa présentation.

D’après le rapport présenté jeudi à Dakar, les PMA qui sont au nombre de 46, comptent environ 1,1 milliard d’habitants (14% de la population mondiale) et ont un faible niveau d’émission de dioxyde de carbone par rapport aux autres pays.

"En 2019, leur part dans les émissions mondiales de CO2 imputables aux deux principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, à savoir la combustion de combustibles fossiles et les procédés industriels, avoisinait 1,1 %", a relevé le rapport, notant que l’empreinte carbone dans ces pays était au minimum huit fois moins élevée que dans les pays développés ou les autres pays en développement.

"Les vulnérabilités des PMA et les lacunes du modèle de développement en vigueur, que la pandémie de Covid-19 a mises en évidence, imposent l’adoption d’une stratégie de développement qui garantisse la croissance et la transformation structurelle, tout en tenant compte des aspects sociaux et environnementaux", a ainsi indiqué Traeger, appelant à des solutions urgentes.

Le rapport intitulé ‘’La transition vers une économie sobre en carbone et ses conséquences redoutables pour la transformation structurelle’’ a dégagé des pistes pour répondre à l’urgence climatique dans les PMA.

Il est ainsi question, entre autres, pour la Cnuced de repenser l’appui international et le financement de l’action climatique et aussi de tenir compte des besoins spécifiques en matière de développement pour assurer une transition vers une économie sobre en carbone.