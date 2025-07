La Commission moldave pour les situations exceptionnelles qui a été formée en Moldavie après le déclenchement de la guerre, a annoncé la suspension des licences pour "First in Moldova", "RTR Moldova", "Accent TV", "NTV Moldova", "TV6" et " Chaînes de diffusion Orhei TV” du pays.

La commission a indiqué dans un communiqué, qu'à la suite des enquêtes, il avait été décidé que les chaînes susmentionnées fournissaient des "informations incomplètes" lors de leur couverture des événements nationaux et de la guerre russo-ukrainienne.

Le communiqué a expliqué que la décision visait à prévenir la désinformation et les tentatives de manipulation de l'opinion publique.

La présidente moldave Maia Sandu a de son côté salué la décision, la considérant comme "une étape importante pour empêcher les tentatives de déstabilisation du pays".

TV6 a qualifié la décision précitée de "totalement injustifiée" et d'"atteinte sans précédent à la liberté d'expression" dans un communiqué alors que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié la décision de "violation flagrante" du droit de millions de personnes à obtenir des informations.