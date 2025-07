"L'Union européenne reconnaît le PKK comme une organisation terroriste. Cependant, nous regrettons de voir que des membres du PKK peuvent exister en France”, a amèrement constaté M.Fahrettin Altun, directeur de la communication de la Présidence turque, lors d'un panel intitulé "Opportunités et défis des relations entre la Turquie et la France" organisé à Ankara.

"La Turquie souhaite que la France, comme tous les alliés de l'OTAN, mette fin à toutes les activités de l'organisation terroriste PKK et de ses affiliés dans son pays. La Turquie escompte également le soutien de ses alliés dans sa lutte légitime contre le groupe PKK/PYD/YPG en Syrie" a-t-il déclaré. Altun a affirmé que la "campagne de désinformation" menée par ce groupe terroriste va non seulement nuire aux relations bilatérales entre Ankara et Paris, mais aussi à la France elle-même. "Le géant français du ciment Lafarge apporte son soutien à de nombreuses organisations terroristes, dont Daech. Cela va en effet marquer l'histoire de la France", a-t-il déclaré.

En octobre, Lafarge a été condamné à une lourde amende de 778 millions de dollars par un tribunal américain pour avoir soutenu plusieurs groupes terroristes en Syrie en 2013-2014, dont Daech. Le directeur de Communication appelle la France à soutenir la Turquie dans les actions qu'elle mène pour surmonter les crises en Ukraine et en Méditerranée orientale, et en particulier pour maintenir la stabilité en Libye. "S'imposant comme un acteur stabilisateur, la Turquie a rempli son office et continuera de le faire pour empêcher que la crise en Ukraine ne s'aggrave davantage", a-t-il promis.

La Turquie et la France entretiennent des liens historiques de longue date, a rappelé Altun, ajoutant qu'ils peuvent coopérer sur de nombreuses questions, notamment la gestion de la migration illégale, l'industrie de la défense et la lutte contre le terrorisme.

"Comme l'a souligné l'ancien président français Jacques Chirac, -tenir la Turquie éloignée de l'Europe, dont elle fait partie, nuira en premier lieu à l'Europe-. La France devrait considérer les opportunités et les avantages d'être en étroite coopération avec la Turquie dans les relations bilatérales et les questions régionales" a-t-il conclu.