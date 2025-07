Une foule dense s’est massée le long des rues par lesquelles est passé le bus à impériale rouge de l'équipe nationale.

L'avenue Mohammed V (où se trouve le parlement) et l'avenue Hassan II étaient bondées de personnes en liesse, brandissant le drapeau marocain et le maillot de l'équipe nationale, de même que les rues reliant l'aéroport au Palais royal de Rabat, où l'équipe nationale était attendue.

Les joueurs, reçus en héros, ont brandi le drapeau marocain et salué la foule qui, tous âges et milieux confondus, scandait des chants à la gloire de la patrie.

La préfecture de sécurité de Rabat a affecté plus de 8000 policiers et membres des forces de l'ordre pour sécuriser les routes et les voies empruntées par le bus de l'équipe nationale marocaine.

La Direction générale de la Sûreté nationale a indiqué, dans un communiqué, qu'elle avait "activé un protocole de sécurité pour assurer la protection des célébrations populaires attendues."

Le Maroc a réussi à écrire une nouvelle page dans l'histoire du football africain en se qualifiant pour les demi-finales, après avoir battu le Portugal, l'un des favoris de la Coupe, grâce à un but marqué par Youssef En-Nesyri.

Les Lions de l’Atlas sont ainsi devenus la première équipe africaine à atteindre les demi-finales en Coupe du monde.