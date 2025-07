Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian a annoncé, mercredi, que "l'Arabie saoudite est prête à poursuivre les négociations avec l'Iran".

"J'ai rencontré mon homologue saoudien, Fayçal bin Farhan, en marge de la Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat, qui s'est tenue, mardi, dans la capitale jordanienne, Amman", a écrit Abdollahian sur Twitter.

"Bin Farhan a affirmé que son pays est prêt à dialoguer avec l'Iran", a assuré le chef de la diplomatie iranienne. "Outre l'Arabie saoudite, j'ai eu l'occasion, en marge du sommet, d'avoir un entretien amical avec certains de mes homologues, notamment les ministres des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, du Qatar, de l'Irak et du Koweït", a ajouté Abdullahian.

Le responsable iranien a, également, indiqué avoir participé au deuxième sommet régional des pays voisins de l'Irak en signe de soutien à Bagdad.

Les participants à la "Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat", dans sa deuxième édition, qui s'est tenue mardi en Jordanie, ont annoncé leur accord pour soutenir l'Irak face à tous les défis, dont le terrorisme.

Cette annonce vient au terme des travaux de la conférence, tenue dans la région de la mer Morte, à l'ouest de la capitale jordanienne, Amman, avec la participation de 12 pays, a rapporté le correspondant de l'Agence Anadolu. La conférence vise à aider l'Irak à assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le pays.

Le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani a déclaré, pour sa part, mardi, que son pays tenait à établir des relations étroites avec tous les partenaires régionaux et internationaux.

Al-Soudani a fait savoir que l'Irak adhère à l'établissement de relations étroites avec tous les partenaires régionaux et internationaux, et qu'il ne permettra aucune menace de l'Irak contre aucun pays du voisinage et de la région.

"L'Irak fait face à une menace existentielle en raison de la pénurie d'eau et œuvre avec la Türkiye et l'Iran à assurer sa sécurité hydrique", a-t-il ajouté.

Il est à noter que la première édition de la conférence s'est tenue dans la capitale irakienne, Bagdad, en août 2021.