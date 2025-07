Le ministère turc a accueilli la décision de suspension de l’éducation des femmes afghanes prise par les talibans avec "tristesse et inquiétude" espérant que "ladite décision sera réexaminée et que les mesures nécessaires seront prises dans les plus brefs délais".

"La reconnaissance du droit à l'éducation pour toutes les filles sans exception est également importante pour le bien-être et l'avenir du pays. L'éducation est un droit humain fondamental dont tous les individus devraient jouir sans discrimination sur la base de l'égalité des chances et aucun individu ne devrait en être privé", indique le ministère dans un communiqué publié sur Twitter.

Les Taliban ont annoncé, mardi, que les femmes n'avaient plus le droit de suivre des études dans les universités afghanes.

"Vous êtes tous informés de l'entrée en vigueur de l'ordre mentionné qui suspend l'éducation des femmes jusqu'à nouvel ordre", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, Neda Mohammad Nadeem, dans une lettre adressée à toutes les universités gouvernementales et privées du pays.

"Les nouvelles restrictions étendues à l'éducation des femmes en Afghanistan sont tragiques", a dénoncé l'ex-ministre des Finances sous l'ancien gouvernement, Omar Zakhilwal.