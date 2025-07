Les épaules d’un Messi recouvertes d’un « bisht », et brandissant les sept kilos d’or du trophée convoité, auront fini d’achever ceux qui pensaient que le Qatar sortirait perdant de cette compétition. Pourtant certains auront tout essayé pour nous faire détester cette coupe avant même qu’elle ne débute. Des appels au boycott à l’intérêt soudain pour la cause des droits humains, tous les moyens étaient bons pour culpabiliser les adeptes du ballon rond. Malheureusement les causes, même les plus justes, lorsqu’elles ne sont défendues que pour nuire, ne pèsent rien face au pouvoir du football. Et si cette coupe n’absout en rien les fautes que le Qatar a commise, il faudra bien plus qu’un bisht pour voiler le racisme dont certains, ont fait preuve durant cette compétition.

La "meilleure coupe du monde de l’histoire"

1-0 pour le Qatar : les polémiques autour du port de brassards et mains devant la bouche n’auront empêché la coupe du Monde Qatar2022 d’être celle de tous les exploits. 3,27 millions de spectateurs auront participé aux matchs, un record selon Gianni Infantino le président de la Fifa pour qui cette compétition au Qatar restera la "meilleure coupe du monde de l’histoire". Et pour cause, au delà des images de liesses sans débordements et de célébrations bon enfant qui ont inondé les réseaux sociaux. Au delà d’une organisation saluée par nombre de joueurs et de supporters, dont l’absence d’alcool critiqué en début de compétition aura probablement été l’une des principales raisons d’une réussite "sans incident majeur" comme s’en félicite la Fifa. Cette coupe aura été d’une incroyable qualité footballistique sur le terrain.

Les terres qataries dont certains critiquaient la praticabilité et le climat difficile auront finalement été le théâtre d’un jeu exceptionnel. À l’image de la finale France-Argentine que les médias de la planète ont qualifiée de "meilleure finale de tous les temps". Et si elles étaient propices à un jeu de haute volée, elles l’ont également été pour les équipes Arabes qui, pour la première fois, jouaient une coupe du Monde à domicile.

On se souviendra de la victoire historique de l'équipe saoudienne face aux Argentins, faisant du 23 Novembre un jour férié en Arabie-Saoudite. Et comment oublier la prestation exceptionnelle de l’équipe marocaine ? Exemplaire à tous les niveaux : du terrain aux gradins en passant par les conférences de presse. C’est aussi au Qatar que la sélection marocaine est devenue la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. L’exploit des lions de l’Atlas aura fait rêver des millions d’africains, de Dakar à Rabat en passant par Alger, mais aussi des millions de supporters à travers la planète.

La victoire de la culture arabe et musulmane

Ils avaient annoncé depuis plusieurs mois que cette coupe serait celle de tous les Arabes. Et si elle a été l’occasion de mettre en valeur la culture arabe et notamment l’hospitalité très chère aux valeurs de la région, elle aura de loin dépassé le cadre de l’identité culturelle pour devenir celle de tous les musulmans, du Sénégal à la Turquie en passant par l’Indonésie.

«Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux» (verset 13 de la sourate Al-Hujurat). Il fallait oser commencer une cérémonie avec un verset du Coran, dans une période où l’islamophobie gagne du terrain, notamment en occident. Mais ce choix qui aura évidemment été voué aux gémonies par des habitués des médias, il aura été pour nombre de musulmans, notamment d’occident, comme une affirmation de leur droit à l’humanité.

Et de qui mieux qu’un Ghanim Al Muftah, jeune Qatari atteint d’une maladie rare, -et d’un charisme qui volerait presque la vedette à l’un des meilleurs acteurs américain, Morgan Freeman- pour porter ce message de ré-humanisation, de droit à l’universalité des musulmans, en prime time, devant plus d’un milliard de téléspectateurs ?

Outre la cérémonie d’ouverture, cette coupe du monde restera probablement pour toute une génération de musulmans celle de l’acceptation de leur identité sans complexe, et de la réappropriation d’une certaine fierté musulmane. En témoignent les milliers de partages tout au long de la compétition sur les réseaux sociaux, de scènes de prières collectives aux abords des stades, de vidéos et photos des victoires marocaines célébrées par des soujoud (prosternation), de la récitation de la chahada (attestation de foi) en présence d’Emmanuel Macron lors du match Maroc-France, ou encore des QR codes disposés sur différents murs et permettant aux participants de s’informer sur l’islam.

Mais au-delà de cette volonté affirmée de valoriser la pratique d’un l’islam sans complexe, cette coupe du Monde s’est également transformée en opération marketing de la culture arabe. En témoigne La’eeb, mascotte officielle de la compétition: la ghutra -ce petit voile blanc porté par les Moyen-Orientaux- devenu l’accessoire incontournable de cette coupe du Monde où qamis et keffieh aux couleurs des équipes étaient proposés partout à la vente. On a ainsi pu voir de nombreuses images de supporters ravis de porter cette tenue locale -confortable et adaptée au climat- tout en arborant fièrement les couleurs de leurs équipes. La ferveur pour cette tenue atteindra même le plateau de Pascal Praud sur la chaîne CNews, habituellement bien plus hostile à ce genre de vêtement, qui ira jusqu'a proposer un duplex avec leur correspondant portant une djellaba et un keffieh bleu-blanc-rouge.

Et cette bataille culturelle ne pourrait être remportée sans musique, et là encore le pays a fait fort en proposant une bande originale mélangeant K-pop et reggaetton, les deux genres musicaux les plus écoutés à travers la planète, avec des sonorités arabes et r&b. Sans que cela ne se transforme en mélange imbuvable. Les deux versions de Arhbo, l’hymne de la coupe du Monde sont devenus des tubes planétaires occupant les meilleurs classements des ventes et d’écoutes sur les plateformes de streaming. Et si quelques artistes comme les chanteuses Shakira ou Duo Lipa avaient annoncé leur décision de boycotter la coupe du Monde pour des raisons écologiques ou éthiques, leur absence n’a pas empêché les organisateurs de proposer une playlist musicale, parlant au monde entier. Un des producteurs les plus influents de la planète, le Marocain RedOne a réuni la rappeuse Nicky Minaj, la star du groupe K-Pop BTS, Jungkook, Maître Gims ou encore le Portoricain Ozuna. Sans oublier des voix connues du Monde Arabe, Balqees ou encore Myriam Fares, avec deux objectifs clairs : « refléter le caractère international de la compétition », et « faire connaître la tradition musicale arabe », comme l’explique Gerdine Lindhout, directrice du marketing expérientiel et de la promotion de la FIFA interrogée dans les colonnes du journal LeMonde. Un pari réussi donc, tant dans sa promotion culturelle que dans son organisation, suite à quoi la ministre des sports française Amélie Oudéa-Castéra a concédé "le Qatar a placé la barre très haut".

L’autre pari réussi aura été celui des supporters, qui ont tenu à rappeler leur attachement à la cause palestinienne, souvent la grande oubliée des compétitions internationales, avec un drapeau quasi omniprésent, dans les gradins, dans les rues, et aux mains des joueurs marocains. Comme rappel que malgré la normalisation avec Israël le cœur du peuple bat toujours pour la Palestine.

Une coupe du Monde au "racisme décomplexé"

Mais ces photos de joueurs brandissant des drapeaux Palestiniens n’ont pas bénéficié du même récit médiatique sur le vieux continent. Plusieurs médias ont critiqué ce "choix politique" allant même jusqu’à oser qualifier ce geste d’antisémite comme ce fut le cas du journal Allemand Die Tageszeitung.

Et si certains ont pu apprécier ces images de réappropriation d’une pratique religieuse assumée et sans complexe, chez d’autres, elles ont suscité des réactions épidermiques, souvent dans des pays où c’est davantage l’expression d’une islamophobie décomplexée qui s’assume. On ne saurait déterminer qui ouvre le bal des commentaires racistes dans la couverture de ce mondial. Mais on retiendra sûrement les caricatures de Qataris représentés en terroristes publiées sur le canard enchaîné avant le mondial. Il nous sera également difficile d’oublier la comparaison entre les joueurs marocains et des terroristes de Daesh, à l’antenne d’une TV allemande, Welt. Un chroniqueur de cette même chaîne voyait, d’ailleurs, sur twitter que les embrassades entre les joueurs marocains et leurs mères dénotaient d’une soumission patriarcale psychiatrique. Ce mondial du commentaire raciste nous aura au moins fait découvrir une chaine danoise, sur laquelle les joueurs marocains et leurs mères s’embrassant et s’étreignant ont été comparés à des singes, là encore en direct à l’antenne. Si les télévisions se sont excusées après coup, le mal est fait. L’irresponsabilité de ces médias qui permettent la propagation des discours de haine restera, elle aussi, gravée dans les mémoires. Le racisme qui gangrène les sociétés en général et les terrains de football depuis des années aura eu raison de l’esprit sportif avec des joueurs visés par des commentaires racistes, notamment en équipe de France. En témoigne les pages Instagram de plusieurs joueurs de l’équipe de France dont Tchouameni, Kolo Muani et Coman, qui ont dû fermer les commentaires tant les flopées d’injures racistes inondaient leurs photos après la défaite de l’équipe de France.

Et ces réactions en France dépassent très largement le seul cadre de la haine en ligne. Alors que sur les plateaux, se sont succédées les émissions spéciales avec des invités d’extrême droite, venu raconter grossièrement qu’il y avait trop de noirs en équipe de France, Marion Maréchal le Pen, sur Europe 1 ou Eric Zemmour sur BFM TV, tous deux expliquant qu’il n’y avait pas assez "d’équilibre" entre les joueurs blancs et ceux "issus de l’immigration". Euphémisme du "black-black-black" du polémiste Alain Finkielkraut qui expliquait en 2005 dans les colonnes du journal Haaretz que l’équipe de France "noire-noire-noire", était devenue "la risée de toute l’Europe". Une question de quotas qui ne se pose jamais lorsqu’il s’agit des métiers du nettoyage, comme ironisera un twittos.

Il faudrait évidemment des jours entiers pour répertorier les torrents de haine et de racisme qui se sont déversés sur les joueurs de l’équipe de France, sur les joueurs de l’équipe du Maroc, mais également sur les supporters binationaux. Avec des conséquences dramatiques en France. Alors que plusieurs éditions spéciales, notamment sur Cnews, enjoignaient les supporters binationaux à faire voeux d’allégeance à la France s’ils ne voulaient pas être considérés comme des traitres à la patrie ou des ennemis de l’intérieur. Plusieurs bandeaux sur cette même chaine questionnaient l’éventualité d’une guerre civile après le match France-Maroc, et la responsabilité de l’immigration. Le territoire national a été le théâtre de ce que plusieurs militants et élus de gauche ont qualifié de "ratonnades" dans différentes villes de France. À Lyon, Nice, Montpellier, ou encore en Corse, des groupes d’extreme droite s’en sont pris à des supporters du Maroc aux cris de "dehors les arabes" ou "la France aux Français". Des discours médiatiques aux conséquences désastreuses sur les sociétés civiles. Et des médias qui persistent dans leur couverture raciste.

La coupe du monde des "hypocrites"

Enfin, cette coupe du monde restera également dans les anales comme celle du bal des hypocrites, de tous les washing et du volteface à tire larigot. Entre les boycotts en fonction du niveau de qualification des équipes. (À l’image de ces villes françaises qui avaient refusé l’installation d’écrans géants et de fan-zone en début de compétition et qui ont finalement décidé d’en installer pour la finale opposant la France à l’Argentine). Entre les changement d’avis, et l’indignation à géométrie variable, plus personne n’a su où donner de la tête, tant les doubles standards étaient vertigineux.

Il y a d’abord eu la protestation contre le Qatar vis à vis des droits humains. Alors que plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers sont morts sur les chantiers, et que leurs familles attendent toujours des indemnisations, peu de médias ont pris le soin de rappeler que les entreprises impliquées dans ces mauvais traitements sont pour beaucoup occidentales. Et si le pays est évidemment responsable puisque permissif, c’est aussi la responsabilité de ces entreprises, dont de nombreuses françaises, qu’il fallait aussi rappeler. Vinci, RATP, Bouygues, Alstom.. pour ne citer qu’elles. Le géant français Bouygues d’ailleurs doublement gagnant puisqu’en plus de remporter les marchés de la construction des stades, il était l’un des plus grands diffuseurs de cette coupe du Monde, avec des records d’audience sur sa chaine TF1, filiale de son groupe.

Idem quant aux appels au boycott et à sa mise en place géostratégique : légitime et nécessaire lorsqu’il s’agit de la Russie, illégale et inaudible quand elle est réclamée pour Israël.

Cette compétition aura finalement été celle de la course à l’échalote du "c’est toi le pire" dans le bafouement des droits. Ainsi lorsque l’équipe allemande a cru bon de protester la censure de la FIFA, (qui refusait le port de brassards arc-en-ciel), en posant avec une main devant leur bouche; Les supporters Qataris ont répliqué avec des photos de Mesut Ozil, eux aussi la main devant la bouche. Rappelant à ces joueurs qu’ils étaient bien silencieux face à la censure et aux commentaires racistes que leur coéquipier avait subi. Réponse du berger à la bergère exposant l’islamophobie de ceux qui voulaient exposer l’homophobie. Au jeu des indignations il faut être juste au risque d’être inaudible et surtout peu crédible.

Et alors qu’elle touche à sa fin sur deux images symboliques: celle de l’Argentin Lionel Messi, joueur du PSG (appartenant au Qatar), soulevant la coupe du Monde habillé d’un bisht noir et doré posé sur ses épaules par l’émir du Qatar. Et celle du Français Kylian Mbappé, lui aussi joueur du PSG, arborant son trophée de meilleur buteur du tournoi, après une accolade avec Sheikh Tamim, jalousée par Emmanuel Macron, (qualifié sur twitter de meilleur récupérateur de la coupe du Monde). Deux images qui sonneront pour certains comme un coup de sifflet final. Une fin de compétition s'achevant avec une victoire pour le pays hôte, qui s’attire désormais davantage la sympathie d’un grand public mondial, qu’il ne s’attire les foudres d’une élite médiatique occidentale. Un "drop the mic" symbolique du Qatar.