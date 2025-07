Par voie de communiqué, l'agence française de santé a fait état de la "poursuite de l’augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d’âge" en France métropolitaine comme dans les collectivités d'Outre-mer.

"Santé Publique France" a rapporté une augmentation de 84 % du nombre des passages aux urgences (12483) pour syndrome grippal au cours de la semaine 50 (du 12 au 18 décembre) en comparaison avec la semaine précédente (6802).

Dans le même temps, l'agence a fait état d'une hausse de 57 % du taux d’incidence des consultations pour syndrome grippal, ce taux s'élevant à 390 pour 100 000 habitants.

Les syndromes grippaux représentaient près d'un quart (23,1%) des actes médicaux enregistrés par SOS Médecins au cours de la semaine 50, alors que ce taux était de 15,1 % la semaine précédente.

"Santé Publique France" souligne, par ailleurs, qu'aucune région en France métropolitaine n'est épargnée par l'épidémie de grippe.

L'agence de santé signale que depuis le début de la surveillance au mois de septembre, 94 cas graves de grippe ont été admis en réanimation, dont 36 personnes âgées de 15 à 64 ans et 40 personnes âgées de 65 ans ou plus.

On indique de même source que la grippe a déjà tué six personnes en France, dont deux enfants âgés de 5 à 14 ans et quatre personnes de plus de 65 ans.

L'agence de Santé souligne l'importance des gestes barrières similaires à ceux adoptés pour la protection contre la Covid-19, afin de limiter la propagation de la grippe, notamment l'aération des locaux, le lavage des mains, le port du masque, en particulier dans les lieux clos et en présence de personnes plus vulnérables.

Il "est essentiel que les personnes à risque se protègent en ayant recours à la vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19", conseille "Santé Publique France" qui précise que le vaccin est particulièrement conseillé pour les personnes âgées, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les femmes enceintes.