Les ministres de la Défense turc, Hulusi Akar, azerbaïdjanais, Zakir Hasanov, et géorgien, Juansher Burchuladze, se sont réunis mercredi dans le mont Erciyes à Kayseri, dans le centre de la Turquie, en marge de la 9e réunion trilatérale entre les ministres de la Défense des trois pays.

"Cette attitude hostile montre qu’elle (la Grèce) est devenue arrogante au point de passer outre aux principes de base de l’OTAN", a-t-il martelé lors d’une conférence de presse avant la réunion.

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hasanov, a fait savoir que la coopération dans le domaine de la défense entre la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie se développe davantage.

Hasanov a également souligné que cette réunion a un rôle important pour le développement des relations entre les peuples.

Par ailleurs, le ministre géorgien de la Défense, Juansher Burchuladze, a déclaré que ces réunions tripartites deviennent de plus en plus efficaces et importantes.

"Je remercie Hulusi Akar et Zakir Hasanov pour cette réunion. Cette année, nos relations sont au plus haut niveau. Tous nos militaires ont participé aux exercices menés dans les trois pays. Cela renforce également les relations entre nos soldats. La Turquie est d'une grande importance pour la sécurité de la région. Je remercie l'État turc pour avoir assumé ce rôle dans la région", a-t-il dit en indiquant que les relations entre les trois pays voisins se renforcent de jour en jour.