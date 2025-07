Le ministre turc des Affaires étrangères Cavusoglu a déclaré, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue suédois Tobias Billström à l'issue de leur entretien, qu’"il n’y a pas d’avancée concrète concernant l’extradition des coupables de terrorisme et au gel des financements des terroristes" en faisant référence à l’accord tripartite signé par la Turquie, la Finlande et la Suède.

En effet, la semaine dernière, la justice suédoise a refusé l’extradition du dénommé Bulent Kenes, membre de l’organisation terroriste FETO et auteur de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Ce qui a déplu à Ankara, puisque la question des extraditions est l’une des demandes formulées par la Turquie pour faciliter l’adhésion des deux pays à l’OTAN.

La Suède continue d'être un "pôle attractif" pour les terroristes de FETO, a indiqué M.Cavusoglu ajoutant que les groupes terroristes PKK et FETO ne sont pas seulement une menace pour la Turquie, mais aussi pour les autres pays.

"Certaines des sociétés turques du secteur de la défense ont subi des refus concernant l'importation de certains produits de Suède" a précisé le ministre turc alors que les deux pays devaient lever les obstacles à la vente de produits de l’industrie de la défense à Ankara.

De son côté, Billström a renouvelé le sérieux et l’attachement de l’engagement de son pays envers la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. "Nous prenons ce traité très au sérieux. Nous avons commencé à faire nos pas et nous continuerons" a-t-il dit à cet égard. Le ministre suédois a par ailleurs rappelé que la nouvelle législation suédoise criminalise le soutien aux activités terroristes. "Soutenir ou promouvoir le terrorisme constituera désormais un crime. Soutenir les activités du PKK en Suède deviendra donc un crime" a-t-il annoncé.

Classée comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, l’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 000 personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons.

Fin juin, la Turquie, la Suède et la Finlande ont signé un protocole d'accord tripartite portant sur l'adhésion des deux pays à l'OTAN. Les deux pays scandinaves s'y engagent à coopérer pleinement avec Ankara dans la lutte contre les organisations terroristes.