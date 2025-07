Le directeur de la communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, a assisté au Forum de la communication dans la capitale libyenne, sur l’invitation de Walid Ammar Muhammed al-Lafi, ministre d'État à la Communication et aux Affaires politiques du gouvernement d'unité nationale libyen.

La Turquie et la Libye prennent les mesures nécessaires pour renforcer leurs liens historiques, géographiques, politiques, militaires, économiques et culturels, a déclaré Altun lors du Forum, avant d’assurer que "l'Etat et le peuple turcs continueront de se tenir aux côtés de la Libye et des Libyens" et que les deux pays ont mis en place un "jeu réaliste en fonction de leurs intérêts respectifs".

Saluant l'attitude de la Libye envers la Turquie, "nos frères libyens savent très bien que les intentions de la Turquie sont sincères, et qu’elle n'a aucun agenda caché contre Tripoli", a affirmé le directeur de la communication.

Campagnes de désinformation systématiques

Au sujet des opérations médiatiques effectuées sur les réseaux sociaux, Altun a également déclaré que le Pentagone américain utilisait des plateformes de médias sociaux pour ses campagnes de propagande secrètes dans de nombreux pays, dont l'Iran, le Yémen, l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie.

Pointant les campagnes de désinformation dirigées contre la Turquie, Altun a indiqué que Twitter "s'immisce directement dans la politique intérieure des pays", mais que pour autant le site "ne prend aucune mesure contre les comptes qui produisent de la propagande terroriste contre la Turquie".

Altun a précisé que la Turquie est le pays le plus touché par les campagnes de désinformation systématiques, ajoutant par ailleurs que "l'État et le peuple libyens, ainsi que les relations turco-libyennes, ont également souffert de ces campagnes de désinformation".