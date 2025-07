Environ 530.000 foyers étaient toujours privés de courant samedi vers 22H00 GMT (contre jusqu'à 1,5 million la veille), selon le site Poweroutage.us, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives.

Au total, les autorités ont confirmé au moins 17 morts, à travers huit Etats, dues à la météo.

Une partie de ces décès est survenue sur les routes, devenues très dangereuses, comme dans l'Ohio, où quatre personnes sont mortes dans des accidents liés à la tempête, a déclaré le gouverneur Mike DeWine.

La nuit de Noël devrait être la plus froide jamais enregistrée dans le pays, mettant ainsi à rude épreuve le réseau électrique, endommagé à certains endroits par la tempête.

Plusieurs fournisseurs d'électricité ont appelé leurs clients à réduire leur consommation en évitant d'utiliser de gros appareils et en éteignant les lumières dans les pièces inoccupées.

Milliers de vols annulés

Ces perturbations ont bouleversé le quotidien ainsi que les projets de vacances de millions d'Américains, qui se déplacent habituellement très fréquemment à cette période de l'année.

Plus de 5.500 vols ont été annulés vendredi, soit 20% du trafic aérien, a tweeté le ministre des Transports américain Pete Buttigieg.

Plus de 2.800 vols ont de nouveau été annulés samedi et 6.600 autres retardés, selon le site spécialisé Flightaware.com. Mais "les perturbations les plus fortes sont derrière nous, et les compagnies et aéroports vont progressivement se remettre", a expliqué M. Buttigieg.

De nombreux voyageurs se retrouvaient ainsi à espérer un miracle de Noël sous la forme d'une place de dernière minute dans un avion ou un train.

La température ne devrait pas excéder 7° Fahrenheit (-13 degrés Celsius) à Pittsburgh, dépassant le précédent record de froid de 13° F à la veille de Noël établi en 1983, a annoncé la météo nationale (NWS).

Plusieurs villes de Géorgie et de Caroline du Sud – Athènes et Charleston en particulier – devaient enregistrer les températures les plus froides pour le réveillon, tandis que Washington, DC, devait connaître son 24 décembre le plus froid depuis 1989.

Ce phénomène climatique exceptionnel qui frappe les deux tiers de l'est du pays est alimenté depuis mercredi par des vents polaires qui provoquent d'importantes chutes de neige.

"La vague de froid va persister jusqu'à Noël", a déclaré le météorologue Ashton Robinson Cook, du centre de prévision météorologique du NWS.

Le matin de Noël, la plus basse température devrait être enregistrée à Fargo, dans le Dakota du Nord, avec -20° F (près de -29° C).