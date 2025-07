Il doit, désormais, être présenté à un juge d’instruction, tandis que son placement en détention provisoire a été requis par la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Une information judiciaire a été ouverte pour "assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion" et pour "acquisition et détention non autorisées d'arme".

Dimanche déjà, le parquet de Paris avait indiqué, dans un précédent communiqué, que l’homme de 69 ans avait reconnu le mobile raciste de son acte.

Durant les premières heures de sa garde-à-vue, le mis en cause a indiqué avoir une "haine des étrangers devenue complètement pathologique" et s’est décrit comme "dépressif" et "suicidaire".

"Mais avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers", depuis un cambriolage en 2016, a-t-il déclaré aux enquêteurs.

Il avait notamment l’intention "d'utiliser toutes les munitions et de se suicider avec la dernière balle".

Depuis les faits, la capitale française a été le théâtre de scènes de saccage et d’attaques violentes envers les forces de l’ordre, orchestrées par des partisans de l’organisation terroriste PKK.