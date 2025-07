"Notre navire de forage Fatih a découvert 58 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, à 3 023 mètres sous la mer, au bloc Caycuma 1", a déclaré le chef de l'État turc à l'issue de la réunion du cabinet qu'il a présidée au complexe présidentiel à Ankara.

Tout en rappelant que les réserves de gaz naturel de la Turquie dans la mer Noire s'élèvent à 710 milliards de mètres cubes, valant un trillion de dollars, Erdogan a indiqué que l'objectif à terme est de faire de la Turquie un pays indépendant en terme d’énergie en mettant fin dans les plus brefs délais à la dépendance au pétrole et au gaz naturel étrangers.

"Notre nouvelle exploration ouvrira la voie à des explorations similaires dans d'autres champs géologiques adjacents à la région. Nous lancerons de nouveaux forages dès que possible. Nous sommes résolus à faire de la Turquie le centre énergétique de la Caspienne, de la Méditerranée et du Moyen-Orient.", a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne les efforts déployés par le pays pour lutter contre le terrorisme, Erdogan a annoncé que la Turquie prendra de nouvelles mesures pour éliminer définitivement les menaces contre notre pays en Syrie.

Le PKK et sa branche syrienne, le YPG, ont utilisé des bases terroristes de part et d'autre de la frontière turque, dans le nord de l'Irak et de la Syrie, pour préparer et mener des attaques contre la Turquie. Le long de la frontière syrienne, le groupe a créé un corridor terroriste, menaçant à la fois les populations syrienne et turque.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations antiterroristes à savoir Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Source de paix (2019) de l'autre côté de sa frontière, dans le nord de la Syrie, pour empêcher la formation d'un couloir terroriste et permettre l'installation pacifique des populations.